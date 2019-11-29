В Киеве Высший антикоррупционный суд избирает меру пресечения «королю контрабанды» Альперину

Высший антикоррупционный суд начал избирать меру пресечения бизнесмену Вадиму Альперину.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Прокуратура просит Альперина взять под стражу с залогом 280 млн гривен.

Напомним, Альперину сообщили о подозрении. По данным следствия, он является организатором масштабных схем на таможне. Действия Альперина квалифицировали по ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебными полномочиями) УК Украины.

Напомним, что ранее НАБУ по делу контрабандиста Альперина задержало руководство Киевской таможни.

В конце ноября 2017 года НАБУ и Генеральная прокуратура задержали человека, который предлагал одному из сотрудников НАБУ взятку в размере $800 тысяч, чтобы закрыть дело. Позже пресс-служба Генпрокуратуры сообщила, что «известному в уголовных кругах одесскому контрабандисту» предъявлено подозрение. При этом генпрокурор Юрий Луценко прямо указал имя Альперина.

Затем Альперину предъявили подозрение, но не задерживали. Позже суд, на который пришел Альперин, избрал ему меру пресечения в виде двух месяцев содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 21 миллион гривен. В сентябре 2017 года у Альперина провели обыски – нашли мешок с деньгами и награду от СБУ.