На Киевщине с погоней задержали патрульного, который предлагал покупать у него наркотики

В Киевской области задержали полицейского, который предлагал купить у него наркотики.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполции в Киевской области.

В полицию поступила оперативная информация, что в городе Бровары неизвестный мужчина в полицейской форме предлагает приобрести у него наркотики.

Полицейские выехали по указанному адресу и злоумышленник пытался скрыться от них на автомобиле, однако ему это не удалось.

При дальнейшей проверке личности задержанного выяснилось, что он является сотрудником патрульной полиции столицы. При себе у мужчины обнаружили около трех граммов амфетамина.

Наркотическое вещество изъяли и направят на проведение соответствующей экспертизы. На место происшествия вызвали сотрудников Государственного бюро расследований для выяснения всех обстоятельств и предоставления соответствующей правовой квалификации.

Напомним, как в Николаеве старшего лейтенанта Заводского отдела полиции задержали после сбыта очередной партии амфетамина в марте 2018 года. Его поместили под стражу и уволили с занимаемой должности. До этого полицейский 9 лет проработал в органах внутренних дел. Изготавливал наркотик участковый у себя в частном доме в селе Себино. Потом суд приговорил его к трем годам тюрьмы.

А в январе 2018 года в Николаеве сотрудники внутренней безопасности задержали участкового, который наладил торговлю каннабисом среди своих знакомых. Позже, в мае, в Южноукраинске сотрудники ДВБ задержали группировку наркоторговцев, в которую входил экс-полицейский.