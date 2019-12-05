СБУ задержала личного охранника Медведчука, – журналист

СБУ возле здание по Васильковской, 23-б Служба безопасности Украины во время следственных действий относительно частной охранной структуры, подозреваемой в сбыте информации с ограниченным доступом, задержала соучредителя этой организации и личного охранника Виктора Медведчука.

Об этом в Facebook сообщил журналист и главред «Цензор.Нет» Юрий Бутусов.

Как известно, 4 декабря СБУ пришла с обысками в здание в Киеве по адресу улица Васильсковская, 23, где в том числе находится и офис главы политсовета партии «Оппозиционной платформы - За жизнь» Виктора Медведчука. В СБУ отметили, что пришли не к Медведчуку, а к работникам частной детективной охранной компании, которая за денежное вознаграждение сбывала информацию с ограниченным доступом. Одному из соучредителей этого агентства сообщили о подозрении.

«По данным источников Цензор.Нет, операция проходила в помещениях детективного и охранного агентства «Шторм», который обеспечивает безопасность самого Медведчука и структур «Оппозиционной платформы за жизнь», задержан один из учредителей компании Константин Иванов. Иванов - один из личных охранников Медведчука», – написал Бутусов, назвав это событие «ударом Зеленского по куму Путина» перед встречей с российским президентом.

«Впервые офис Медведчука обыскала СБУ, впервые предъявлено подозрение приближенному кума Путина. Это отличная антироссийская демонстрация, проведенная СБУ накануне «нормандского» саммита. Надеюсь, расследование будет проходить успешно, и «зачистка» структур Медведчука будет продолжена, а подозрения не рассыпятся в суде», – добавил журналист.

Отметим, что в СМИ владельцем компании «Шторм» называли депутата от ОПЗЖ Виктора Черного, а директором – Ивана Бойченко. Медведчук отрицал, что владеет «Штормом», но подтверждал, что они осуществляют охрану его объектов.

Ранее в СМИ была информация, что охранная фирма «Шторм» «захватила» часть Труханового острова в столице.

Напомним, как ранее Зеленский заявил, что партия Медведчука финансируется кэшем из-за рубежа.