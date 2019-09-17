Охранная компания Медведчука «захватила» часть Труханова острова в Киеве, - СМИ

Охранники Виктора Медведчука расположили свою базу на берегу Труханова острова. Земля здесь — столичная собственность, а к берегам рек имеет доступ любой желающий. По закону. Но на десятках тысяч квадратных метров зеленой зоны вырос забор, а в середине ежедневно находятся с десяток работников охранной фирмы «Шторм».

Об этом говорится в сюжете Бигус.инфо.

Директор департамента земельных ресурсов КГГА Петр Оленич рассказывает, что горсовет не предоставлял в аренду этот земельный участок.

По этому адресу размещается общественная организация «Клуб Козак». Одним из ее учредителей является Юрий Палий, бывший работник самого известного актива Виктора Медведчука — компании ООО «Инвестиционная компания Укркапитал». Еще одним основателем организации является Александр Литвинов — экс-помощник Григория Суркиса, однопартийца и бизнес-партнера кума Владимира Путина.

Руководит этой организацией Ян Марченко, бывший помощник нардепа Тараса Козака.

В новую Раду прошел и руководитель охранной фирмы «Шторм» Виктор Черный по спискам ОПЗЖ.

«Это значит, что охранники Медведчука охраняют общественную организацию по сути Медведчука, захватив часть заповедного острова. Так как, чтобы иметь права на земельный участок, «Клуб Козак» должен быть владельцем недвижимости тут, как говорят в КГГА, не новопостроенного несколько этажного коттеджа», — говорится в сюжете.

В 2015 году эта организация пыталась через суд оформить право собственности на старые сооружения, но безуспешно.

«Но клуб не смог доказать, что добросовестно завладел этим имуществом. Суд отказал. Это значит, что никакого права на эту землю общественная организация иметь не может. Тем не менее, это никак не помешало установить забор и пользоваться тысячами квадратов охранникам «Шторма»», — рассказывают журналисты.

Владелец компании Виктор Черный признает присутствие своих охранников на объекте. По его словам, они там просто охраняют и ничего не захватывали.

В то же время директор охранной фирмы Иван Бойченко говорит, что его людей там нет.

Медведчук говорит, что «Шторм» не его охранная компания, они просто охраняют его и его имущество.

Напомним, ранее в Офисе Президента сообщили, что нигде в мире Медведчук не может представлять Украину.

Как известно, Медведчук в преддверии выборов в очередной раз поехал в Россию и провел встречу с Путиным. ранее Медведчук провел встречу с главами террористов «ЛДНР» и договорился об освобождении четверых пленных.

Перед президентскими выборами Медведчук вместе с Юрием Бойко летали в Москву, где провели встречу с премьер-министром РФ Медведевым.

Отметим, что ранее Медведчук заявил, что не считает Россию агрессором, а ситуацию на Донбассе назвал «противостоянием граждан».