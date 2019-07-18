Медведчук в преддверии выборов в очередной раз поехал в Россию и провел встречу с Путиным

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет поддерживать «любые политические силы в Украине, если они будут двигаться к восстановлению полноформатных двусторонних отношений».

Об этом, как сообщает российский «Интерфакс», он сказал 18 июля на встрече с главой политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» своим кумом Виктором Медведчуком.

- Вопрос полноценного восстановления российско-украинских отношений также для нас является чрезвычайно важным, и мы будем сотрудничать с любой политической силой, в том числе и с вашей политической силой, по восстановлению полноформатных отношений между Россией и Украиной, – сказал Путин.

Президент РФ вновь повторил свою тезу, что «полноценное урегулирование ситуации на Донбассе возможно только при прямом контакте киевской власти с представителями «ЛНР» и «ДНР».

- Мы со своей стороны тоже будем делать все от нас зависящее для того, чтобы этот процесс шел необходимым темпами и с нужным качеством, – добавил Путин.

Отмечается, что Медведчук «рассказал Путину о своих впечатлениях от Европарламента», где тот представлял пророссийским евродепутатам свой «мирный план» урегулирования ситуации на Донбассе, который также предусматривает прямой диалог с боевиками.

- Путин также поблагодарил Медведчука за деятельность по освобождению удерживаемых лиц, – отмечает российское издание.

Напомним, ранее Медведчук провел встречу с главами террористов «ЛДНР» и договорился об освобождении четверых пленных.

Перед президентскими выборами Медведчук вместе с Юрием Бойко летали в Москву, где провели встречу с премьер-министром РФ Медведевым.

Отметим, что ранее Медведчук заявил, что не считает Россию агрессором, а ситуацию на Донбассе назвал «противостоянием граждан».

Как сообщалось ранее, Луценко подозревает Медведчука в организации госпереворота вместе с Савченко и в подготовке диверсий на Николаевщине. Ранее Парубий передал в ГПУ материалы о причастности Медведчука к антиукраинским действиям на Донбассе.