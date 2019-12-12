Смертельное ДТП в Николаеве: Медики утверждают, что состояние водителя «Lexus» не позволяет ему находиться в СИЗО – он еще в больнице

Валерий Лобанов Водитель автомобиля «Lexus», 21-летний Валерий Лобанов, которого суд отправил под арест без возможности внести залог под смертельного ДТП на проспекте Богоявленском, все еще находится в больнице под круглосуточной охраной полиции.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

«В связи с запросом средств массовой информации и общественности по поводу того, почему арестованный судом подозреваемый в совершении 7 декабря ДТП водитель автомобиля «Lexus» находится в медицинском учреждении, а не в следственном изоляторе, сообщаем следующее: ежедневно следователи Следственного управления ГУНП в Николаевской области официально обращаются к врачам городской больницы №1 и выясняют информацию, в каком состоянии находится подозреваемый и когда его состояние будет стабилизировано, чтобы задержанный мог находиться в следственном изоляторе. Сейчас по информации врачей состояние 21-летнего подозреваемого не позволяет ему обходиться без медицинской помощи стационарно», – сообщили в полиции.

В ведомстве отметили, что сотрудники полиции продолжают круглосуточно обеспечивать конвой задержанному в медицинском учреждении, чтобы обеспечить его безопасность и контролировать его местонахождение.

«Также напоминаем, что представителям общественности было предложено предоставить пострадавшим сторонам адвокатов, которым они доверяют, чтобы те, как сторона процесса, могли бы знакомиться с материалами расследования, ходатайствовать о назначении дополнительных экспертиз или обжаловать действия в установленном законом порядке», – добавили в полиции.

Помимо этого, полиция призывает граждан действовать исключительно в рамках, разрешенных законом, а также напоминает об административной и уголовной ответственности в случае нарушения правил общественной безопасности по законам Украины.

Как известно, 7 декабря на проспекте Богоявленском водитель «Lexus» выехал на встречную полосу, где врезался в такси «Daewoo». Водитель такси его пассажир погибли, у каждого из них остались дети. Двое пассажиров «Lexus» – владелец авто и его пассажирка получили травмы и после оказания медицинской помощи их отпустили. Водителем авто был друг владельца «Lexus» – тот попросил парня сесть за руль, потому что выпил алкоголь и не хотел нетрезвым вести машину.

За рулем «Daewoo» был водитель такси Юрий Мавродиев. Его пассажир – участник платформы «МрійДій» 32-летний Александр Санько.

Вечером 7 декабря десятки автомобилей такси заблокировали движение по Варваровскому мосту, требуя ареста водителя «Lexus».

9 декабря глава Центрального районного суда Николаева Галина Подзигун арестовала водителя автомобиля «Lexus», 21-летнего Виктора Лобанова на два месяца без права на внесения залога.