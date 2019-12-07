В Николаеве таксисты час блокировали движение на Варваровском мосту, требуя ареста виновника смертельного ДТП

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Фото: Facebook/Александр Ухмановский
В субботу вечером, 7 декабря, десятки автомобилей такси заблокировали движение по Варваровскому мосту, требуя ареста водителя «Lexus», который спровоцировал смертельное ДТП на проспекте Богоявленском. 

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили очевидцы.

По их словам, водители заблокировали движение с обеих сторон моста. Из-за их действий уже образовались огромные пробки. Это продолжается уже почти целый час. 

Они требуют, чтобы водитель «Lexus», который спровоцировал смертельное ДТП на проспекте Богоявленском, был арестован. Как известно, в этом ДТП погиб таксист и его пассажир. По информации полиции, водитель уже арестован

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19:02 Очевидцы сообщают, что движение по мосту разблокировано. 

18:56 Таксисты потребовали, чтобы к ним приехал глава Николаевской ОГА Александр Стадник. Вскоре он к ним приехал. Тем временем, между таксистами и другими водителями, которые стоят в пробках, возникают перепалки. 

Пробка в Варваровке. Фото: Vider-группа "ДТП и дороги Николаева"

18:50 На данный момент к протестующим уже приехали сотрудники полиции. Инициативную группу таксистов полиция увезла в БСМП, чтобы показать, что водитель арестован. 

Анатолий Чубаченко

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