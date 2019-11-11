Националисты вместе с «Аграрным советом» заблокировали движение на трассе международного значения возле Николаева

Участок трассы, где заблокировали проезд. Утром в понедельник, 11 ноября, возле Николаеве на трассе М-14 «Одесса-Мелитополь-Новоазовск» возле села Зеленый Гай несколько десятков митингующих перекрыли дорогу.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил в отделе коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

Организаторами акции под названием «Нет продаже земли» выступили «Всеукраинская аграрная рада», «Нацкорпус» и фермеры. Они заблокировали трассу международного значения путем беспрерывного хождения по пешеходному переходу. Участники акции не пропускают транспортные средства, кроме автомобилей экстренных служб и военных.

Митингующие требуют, чтобы парламент не принял законопроекты №2178 и 2178-10 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обращения земель сельскохозяйственного назначения».

Сотрудники полиции и патрульные обеспечивают охрану правопорядка на месте акции.

Фото: UA:Миколаїв

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский опроверг страшилки про рынок земли.

Отметим, что сейчас правительство разрабатывает план отмены моратория на продажу сельскохозяйственной земли в Украине. Ввести рынок земли и принять соответствующий законопроект правительству и парламенту поручил президент Владимир Зеленский. Закон о рынке земли должен быть готов и принят к 1 декабря 2019 года.

Как сообщалось, ранее украинский суд впервые признал право собственника распоряжаться своей землей, несмотря на мораторий. Также в Минюсте заявили, что мораторий на землю является фактором правонарушений в агросфере.

Отметим, Европейский суд по правам человека обязал Украину снять мораторий на продажу сельхозземель. Также МВФ опубликовал новые требования к Украине, которые включают в себя отмену моратория на продажу земли