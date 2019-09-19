Страшилки про инопланетян, которые вывезут землю вагонами – бред, – Зеленский заявил, что покупать землю смогут только украинцы

Президент Украины Владимир Зеленский опроверг страшилки про рынок земли.

Об этом глава государства заявил в ходе своего выступления на Конференции по реформе управления земельными отношениями, передает пресс-служба главы государства.

- Первое и основное – земля принадлежит украинцам. В модели, которую предлагаем мы с правительством, покупать или продавать землю смогут только украинские граждане и украинские компании. Страшилки про китайцев, про арабов или инопланетян которые вывезут нашу землю вагонами это бред, - заявил президент.

- Очень важно: «полноценное» - это право владеть, пользоваться и распоряжаться своей землей. Иначе у нас начинается Советский Союз, «совок». Когда граждане получали якобы свои квартиры, но не могли их продавать легально. И это - неправильно. Появившееся в результате? Незаконные «серые» схемы и махинации. То же сейчас происходит у нас с землей, - заявил Зеленский.

Президент напомнил, что после введения моратория на продажу земель в 2001 году народные депутаты должны были разработать прозрачный механизм купли-продажи земли, но парламент до сих пор этого не сделал.

- Вместо механизма появился масштабный теневой рынок, процветает. Это - миллион гектаров земли и десятки миллиардов гривен. И выиграет от этого не малый фермер, не простой крестьянин, а местные так называемые земельные князьки. Более того, за это время из семи миллионов украинский, владеющие землей, почти один миллион граждан умерли, так и не получив от государства шанса стать богатыми хозяевами своей земли, - отметил он.

Глава государства подчеркнул, что тема рынка земли следует обсуждать с обществом, чтобы развеять все мифы и манипуляции, которые были посеяны в сознании граждан за последние почти 20 лет.

Напомним, что сейчас правительство разрабатывает план отмены моратория на продажу сельскохозяйственной земли в Украине. Ввести рынок земли и принять соответствующий законопроект правительству и парламенту поручил президент Владимир Зеленский. Закон о рынке земли должен быть готов и принят к 1 декабря 2019 года.

Как сообщалось, ранее украинский суд впервые признал право собственника распоряжаться своей землей, несмотря на мораторий. Также в Минюсте заявили, что мораторий на землю является фактором правонарушений в агросфере.

Отметим, Европейский суд по правам человека обязал Украину снять мораторий на продажу сельхозземель. Также МВФ опубликовал новые требования к Украине, которые включают в себя отмену моратория на продажу земли.