Негуль, занял тебе очередь в НАБУ: Задержанный на взятке экс-начальник Николаевской САД рассказал о «посыльных» нардепа к подрядчикам

Экс-начальник Службы автомобильных дорог в Николаевской области Андрей Максименко рассказал о «посыльных» некоего Негуля к подрядчикам.

Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Facebook.

«Негуль, тут очередь, но место тебе занял, вместе с твоей новой гоп компанией из ОДА. Или ты думаешь, что у стен нет ушей, а твои посыльные к подрядчикам держут рот на замке?» – написал Максименко.

Вероятнее всего, речь о народном депутате от «Слуги народа» Игоре Негулевском, который является учредителем фирмы «София-Гранит» (до избрания был директором фирмы, – ПН).

Как известно, Служба автомобильных дорог Николаевской области собирается заключить семь договоров на эксплуатацию дорог на общую сумму 19,6 миллионов гривен с ООО «София-Гранит», владельцем которой является народный депутат Украины Игорь Негулевский. Это будет первый крупный подряд у предприятия от САД. К примеру, в 2019 году ООО «София-Гранит» заключила три договора на ремонт дорог в Новом Буге общей стоимостью 2,2 миллиона гривен.

Стоит напомнить, что ранее начальник управления инфраструктуры Николаевской областной государственной администрации Николай Склонный обратился к нардепу от «Слуги народа» Игорь Негулевскому в нецензурной форме, когда тот оставил комментарий под его постом в социальной сети.

Напомним, 11 сентября в Одессе детективы НАБУ задержали тогда еще и.о. главы Службы автомобильных дорог Николаевской области Андрея Максименко во время получения 90 тысяч долларов взятки. Общая сумма взятки – 2,5 миллиона гривен.

Андрей Максименко в суде отрицал свою вину, заявлял, что дело является провокацией, а также подчеркивал, что не раз публично вступал в конфликт с предприятием «Полтавабудцентр», которое и стало заявителем в деле.

2 декабря в НАБУ сообщили, что завершили расследование о получении взятки Андреем Максименко.