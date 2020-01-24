Губернатор Стадник поблагодарил силовиков за поимку группировки вымогателей

Глава Николаевской ОГА Александр Стадник поблагодарил николаевских силовиков за задержание группировки вымогателей, которые оказывали давление на местного бизнесмена.

Об этом она написал на своей странице в Facebook.

Напомним, ранее сообщалось, что в пятницу, 24 января, николаевские полицейские задержали группу из четырех местных жителей, которые вымогали у предпринимателя деньги.

«Как и обещал во время своего представления – сделаю все, чтобы времена уголовной Николаевщины остались в прошлом. За этот период удалось наладить сотрудничество между правоохранительными органами и органами исполнительной власти. Громкие аресты последних месяцев показали, что правоохранителями проводится активная борьба с преступностью в области», – написал Стадник.

«Сегодня получили еще одно подтверждение высокого профессионализма и слаженности действий николаевских следователей Следственного управления, оперативников Управления стратегических расследований ДСР, полиции и областной прокуратуры, которые разоблачили группировку вымогателей, оказывавших давление на местного бизнесмена», – добавил он.

Стадник отметил, что «выполняя поручение Президента Украины Владимира Зеленского, объединив усилия, мы вернем доверие к власти и правоохранительных органов».

«Благодарен руководителю СБУ в Николаевской области Виталию Герсаку, начальнику ГУНП в Николаевской области Александру Анохину, начальнику УСР в Николаевской области ДСР Нацполиции Тимуру Квеквескири, и.о. директора Территориального управления ГБР, расположенного в городе Николаеве Виктории Басалаевой, и.о. прокурора Николаевской области Назару Степанчаку, которые ежедневно вместе со своими подчиненными работают над тем, чтобы сделать Николаевскую область безопасной!» – резюмировал глава Николаевской ОГА Александр Стадник.

Напомним, 11 января полиция задержала пятеро ранее судимых николаевцев во главе с криминальным авторитетом по прозвищу «Осетр». Они вымогали у предпринимателя 660 тысяч гривен несуществующего долга.

23 октября прошлого года в Николаеве спецназ полиции и спецподразделение СБУ «Альфа» задержали группу лиц, которые могут быть причастны к вымогательству у местного бизнесмена. Среди задержанных был известный в криминальных кругах мужчина с прозвищем «Шарпей».

Кроме того, 1 ноября 2019 года в Николаеве и области полиция и СБУ провели масштабную спецоперацию по задержанию Апти Ислангириева и троих его подельников. Следствие установило, что в августе они с целью завладеть грузовым автомобилем похитили брата владельца транспортного средства и взяли его в заложники. Отпустили мужчину они только после того, как завладели автомобилем и регистрационными документами к нему.