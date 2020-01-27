Полиция необоснованно сняла электронный браслет с «крестного отца контрабанды» Альперина, - САП

Специализированная антикоррупционная прокуратура будет инициировать регистрацию уголовного производства в отношении полицейских, которые сняли «электронный браслет» с одесского бизнесмена Вадима Альперина и взыскания с него 70 млн грн залога за нарушение возложенных на него обязанностей.

Об этом заявил начальник отдела САП, процессуальный руководитель в деле Альперина Роман Симкив, передает «Украинская правда».

Никаких правовых оснований снимать «электронный браслет» с Альперина не было, и в ближайшее время он будет снова надет, считает прокурор. Он пояснил, что предыдущее постановление об избрании Альперину меры пресечения предусматривает обязанность носить «электронный браслет» в течение 2 месяцев с момента внесения залога, то есть до 2 февраля. Срок 25 января, указанный там, касался только меры пресечения в виде содержания под стражей.

- Альперин был на заседании в четверг, где ему была вручена копия постановления судьи, которое предусматривало, в том числе, обязанность носить «браслет». Если он дал согласие на снятие «браслета», то он нарушил это постановление. Поэтому завтра САП и НАБУ будут решать два вопроса — регистрация уголовного производства в отношении сотрудников полиции Одессы и подача в суд ходатайства о взыскании с Альперина залога в 70 млн гривен за снятие «браслета, — сказал Альперин.

Прокурор САП подчеркнул, что, когда полиция снимает «электронный браслет» с подозреваемого, она сообщает об этом прокурору, следователю или детективу, однако в воскресенье никому из представителей обвинения сообщено не было. Тем не менее, «браслет» был снят около 12 часов дня.

- Уже при вмешательстве НАБУ сейчас повторно этот «браслет» будет надет на Альперина. Эта ситуация будет иметь дальнейшее развитие. Потому что такой дерзости еще не проявлял ни один из подозреваемых, фигурирующих в производствах САП, — добавил он.

Напомним, высший антикоррупционный суд арестовал «короля контрабанды» Альперина с залогом в 70 миллионов. Ранее НАБУ по делу контрабандиста Альперина задержало руководство Киевской таможни.

В конце ноября 2017 года НАБУ и Генеральная прокуратура задержали человека, который предлагал одному из сотрудников НАБУ взятку в размере $800 тысяч, чтобы закрыть дело. Позже пресс-служба Генпрокуратуры сообщила, что «известному в уголовных кругах одесскому контрабандисту» предъявлено подозрение. При этом генпрокурор Юрий Луценко прямо указал имя Альперина.

Затем Альперину предъявили подозрение, но не задерживали. Позже суд, на который пришел Альперин, избрал ему меру пресечения в виде двух месяцев содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 21 миллион гривен. В сентябре 2017 года у Альперина провели обыски – нашли мешок с деньгами и награду от СБУ.