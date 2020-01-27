В Николаеве будут судить подрядчика за присвоение ₴359 тысяч, которые выделили из бюджета на ремонт крыши многоэтажки

В Николаеве следователи полиции под процессуальным руководством прокуратуры завершила досудебное расследование в отношении директора ООО «Авалон-Строй», который присвоил в 359 тысяч гривен, выделенных из бюджета на ремонт кровли многоэтажного дома №56 по улице Винграновского. Обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

«Установлено, что в соответствии с договором подряда, заключенного между Департаментом ЖКХ Николаевского городского совета и предприятием, предприятие взяло на себя обязательство выполнить ремонт. Однако, не выполнив всех ремонтных работ в полном объеме, подрядчик составил заведомо ложные акты об их проведении и завладел бюджетными средствами на сумму 359 тысяч гривен», – говорится в сообщении.

Действия подрядчика квалифицированы части 3 статьи 191, части 1 статьи 366 Уголовного кодекса Украины (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением; служебный подлог).

Кроме того, по ходатайству следователя, согласованному с прокурором, арестовано имущество правонарушителя на сумму 490 тысяч гривен в счет обеспечения гражданского иска Департамента ЖКХ о взыскании присвоенных денежных средств.

Напомним, что 29 октября 2019 года в рамках этого же дела следователи под процессуальным руководством Ингульского отдела Николаевской местной прокуратуры №2 сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением специалисту отдела технадзора Департамента жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета.

Также напомним, что 9 августа 201 года от сильных порывов ветра снесло часть капитально отремонтированной в этом году крышу дома №45 по улице Винграновского. На ее восстановление из бюджета города было потрачено более 400 тысяч гривен, а работы проводились несколько лет, так как до этого первая фирма-подрядчик «Авалон-строй», получив авансовые платежи, исчезла. Позже ремонт крыши проводила фирма «Південьторгмонтаж».

Стоит отметить, что на момент подписание договора с компанией «Авалон-строй», данной фирме было всего три месяца с момента ее регистрации. Директором данной компании (из города Одесса) числился Дмитрий Диденко, а собственником – Валентин Яманди.

Позже в Николаеве суд утвердил договор о признании виновности между прокурором и обвиняемой в подделке документов о якобы проделанном ремонте крыши многоэтажного дома за более чем миллион бюджетных гривен и согласно этой сделке назначил директору фирмы-подрядчика штраф в 4,25 тысяч гривен.