Это даже не обсуждается: Нардеп Негулевский заявил, что не будет поддерживать интересы своего бизнес-партнера Шевченко в Парламенте

Народный депутат от фракции «Слуга народа» Игорь Негулевский, представляющий в Парламенте Николаевскую область, заявил, что его ничего не связывает с экс-владельцем ООО «София-Гранит» Виталием Шевченко, конечным бенефициаром которой является сам нардеп.
Об этом он рассказал в комментарии «Преступности.НЕТ».
В начале разговора Игорь Негулевский заявил, что у него нет никаких бизнес партнеров, а позже добавил, что они с Виталием Шевченко перестали быть бизнес партнерами, когда Негулевский стал нардепом.
— У меня нет никаких бизнес партнеров. Давайте сразу обозначим. Да, конечно я его знаю (Виталия Шевченко, - ПН). У меня был бизнес партнер до того, как я начал работать в Верховной Раде, - отметил народный депутат.
Также Игорь Негулевский акцентировал внимание на том, что уже несколько месяцев не интересовался, как обстоят дела на фирме «София-Гранит».
— Я конечный бенефициар, но я передавал корпоративные права. Все как положено, с нотариусом. Поверьте, у меня столько работы, что я уже несколько месяцев даже не звонил и не спрашивал как там дела. У меня просто нет времени. Если бы я занимался этим, то я бы просто сошел с ума, - сообщил Негулевский.
На уточняющий вопрос о том, как поступит нардеп в случае, если к нему обратится Виталий Шевченко и попросит соблюдать его интересы при принятии какого-либо законопроекта и позиция Шевченко будет разниться с позицией партии, Негулевский ответил, что однозначно поддержит интересы партии.
— Однозначно (партии, - ПН), это даже не обсуждается. И в первую, и во вторую, и в третью очередь партия, - подытожил нардеп.
Стоит отметить, что по имеющейся информации Виталий Шевченко является основателем фирмы «София-Гранит» и некоторое время был директором фирмы. В 2017 году Шевченко, как директор «Софии-Гранит», проводил экскурсию по предприятию.
Позже руководящее кресло занял Игорь Негулевский. Примечательно, что фирма нардепа, выиграв семь тендеров на содержание дорог в 2020 году, арендует технику у фирмы ООО «Гнейс-С», владельцем которой является Виталий Шевченко.
Также отметим, что в 2019 году, в ходе парламентских выборов, еще на тот момент кандидат в народные депутаты Игорь Негулевский обвинил управление инфраструктуры Николаевской облгосадминистрации в плохом ремонте дороги в Баштанке. Сотрудники управления, в свою очередь, напомнили кандидату в нардепы, что именно его фирма «София-Гранит» по документам осуществляла ремонт именно этого участка.
После этого было записано видео, на котором фактический собственник фирмы «София-Гранит» Виталий Шевченко в приказном порядке говорит Негулевскому срочно залатать ямы на отрезке дороги, который ремонтировала его фирма. Судя по тону разговора, Негулевский на тот момент был подчиненным Шевченко.
Напомним, народный депутат Игорь Негулевский, представляющий в Парламенте Николаевскую область, с другими народными депутатами от партии «Слуга народа» присутствовал на встрече с бизнесменами Ильей Павлюком и Сергеем Тригубенко.