Это даже не обсуждается: Нардеп Негулевский заявил, что не будет поддерживать интересы своего бизнес-партнера Шевченко в Парламенте

Народный депутат от фракции «Слуга народа» Игорь Негулевский, представляющий в Парламенте Николаевскую область, заявил, что его ничего не связывает с экс-владельцем ООО «София-Гранит» Виталием Шевченко, конечным бенефициаром которой является сам нардеп. Об этом он рассказал в комментарии «Преступности.НЕТ». В начале разговора Игорь Негулевский заявил, что у него нет никаких бизнес партнеров, а позже добавил, что они с Виталием Шевченко перестали быть бизнес партнерами, когда Негулевский стал нардепом.

— У меня нет никаких бизнес партнеров. Давайте сразу обозначим. Да, конечно я его знаю (Виталия Шевченко, - ПН). У меня был бизнес партнер до того, как я начал работать в Верховной Раде, - отметил народный депутат.

Виталий Шевченко Также Игорь Негулевский акцентировал внимание на том, что уже несколько месяцев не интересовался, как обстоят дела на фирме «София-Гранит».

— Я конечный бенефициар, но я передавал корпоративные права. Все как положено, с нотариусом. Поверьте, у меня столько работы, что я уже несколько месяцев даже не звонил и не спрашивал как там дела. У меня просто нет времени. Если бы я занимался этим, то я бы просто сошел с ума, - сообщил Негулевский.

На уточняющий вопрос о том, как поступит нардеп в случае, если к нему обратится Виталий Шевченко и попросит соблюдать его интересы при принятии какого-либо законопроекта и позиция Шевченко будет разниться с позицией партии, Негулевский ответил, что однозначно поддержит интересы партии.

— Однозначно (партии, - ПН), это даже не обсуждается. И в первую, и во вторую, и в третью очередь партия, - подытожил нардеп.