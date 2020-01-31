На Николаевщине на пункте ГВК водитель фуры устроил скандал – за сопротивление полицейскому на него открыли уголовное дело

В Николаевской области на водителя грузового автомобиля, который устроил скандал на пункте габаритно-весового контроля, а также обматерил полицейского и сопротивлялся его требованием, открыли уголовное производство.

Об этом сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Николаевской области.

30 января в полицию Витовского района поступило сообщение о том, что на весовом комплексе, расположенном на автодороге Н-11 «Днепр - Николаев» возле пгт Воскресенское работники «Укртрансбезопасности» нуждаются в помощи из-за конфликта с водителем.

На месте происшествия полицейские выяснили, что для прохождения габаритно-весового контроля груза специалисты остановили тягач MAN с прицепом под управлением 42-летнего жителя Березнеговатского района.

После проведения контроля было установлено превышение допустимых весовых ограничений. Водитель тягача не согласился с показаниями и на этой почве у него возник конфликт с работниками «Укртрансбезопасности». Водитель отказался предоставлять регистрационные документы на тягач, прицеп и водительское удостоверение для составления соответствующих материалов.

Наряд сектора реагирования патрульной полиции, который осуществлял патрулирование на территории района и прибыл на место происшествия для выяснения всех обстоятельств, пытался прекратить словесный конфликт, делая неоднократные замечания водителю грузовика.

Однако 42-летний мужчина начал оскорблять сотрудников полиции нецензурной бранью, продолжал отказываться предоставлять любые документы и пытался на своем автомобиле покинуть место происшествия. Водитель не реагировал на законные требования полицейского и совершал сопротивление. Противоправные действия мужчины прекратил напарник полицейского.

По данному факту следственными начато уголовное производство по признакам части 2 статьи 342 Уголовного кодекса Украины («Сопротивление работнику правоохранительного органа»). Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до лишения свободы на срок до двух лет. Сейчас решается вопрос об объявлении мужчине о подозрении и избрании меры пресечения.

Напомним, что во время визита в Николаев спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков пообещал «пообщаться с коллегами» по поводу ситуации с отказом водителей фур становиться на ГВКдаже после принятия правок в закон.

Отметим, что осенью 2019 года Верховная Рада приняла закон, согласно которому водителя, который отказался проходить габаритно-весовой контроль, штрафуют на 3 тысячи 400 гривен. При этом, сотрудники полиции все равно не во всех случаях останавливают большегрузы, либо выписывают протокол.

Также напомним, в 2018 году из бюджета области решили выделить средства на закупку весовых комплексов, однако позже отказались их покупать из-за того, что на ГВК некому работать. В этом же году, во время совещания в ОГА все же решили обустроить четыре площадки под передвижные габаритно-весовые комплексы – на трассах Н-11, Н-14 и М-14. При этом, в ходе собрания тогдашний начальник николаевской патрульной полиции Максим Ахрамеев заявил, что законодательством не предусмотрена никакая ответственность водителя в случае его отказа взвеситься, но и это изменить можно только на киевском уровне.