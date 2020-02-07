На Волыни СБУ задержала экс-сотрудника МВД, который «продавал хлебные должности» в спецслужбе

Сотрудники Главного управления внутренней безопасности Службы безопасности Украины разоблачили на Волыни бывшего сотрудника МВД на фейковых «торговли» должностями в областном управлении СБУ.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленник предлагал своим знакомым из числа действующих и бывших сотрудников правоохранительных органов трудоустройства в СБУ. Он, представляясь сотрудником СБУ, гарантировал желающим оформления на должность в «хлебные» направления работы.

Сотрудники СБУ задокументировали одно из предложений устроить кандидата за 5 тысяч долларов США на должность в Волынском управлении СБУ.

Проверяется возможная причастность к противоправной деятельности сотрудников Управления СБУ в Волынской области.

В рамках уголовного производства, начатого по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия. Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении преступления.

Операция по разоблачению злоумышленника проводилась совместно с территориальным управлением ГБР, расположенным во Львове под процессуальным руководством военной прокуратуры Луцкого гарнизона.

Напомним, как в конце на Закарпатье СБУ задержала руководителя облавтодора на взятке в 325 тысяч гривен за «продажу» должности в филиале госпредприятия.

А ранее СБУ уличила двух мужчин, которые «продавали» должность начальника колонии за 20 тысяч долларов.

В августе 2019 года в Киеве задержали подозреваемых в мошенничестве после передачи 250 тысяч долларов. Они представившись доверенными лицами Президента Украины, требовали от бывшего сотрудника ГП «Укрспецэкспорт» передать им 570 тысяч долларов за решение вопроса о назначении его на руководящую должность в государственном концерне «Укроборонпром».