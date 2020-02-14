На Полтавщине задержали членов крупной группировки наркоторговцев – в ее рядах были экс-милиционеры

В Полтавской области сотрудники внутренней безопасности Нацполциии задержали членов группировки, которая занималась продажей наркотиков в регионе. В составе ОПГ были бывшие сотрудники милиции.

Об этом сообщили в департаменте внутренней безопасности Национальной полиции Украины.

Установлено, что устойчивую преступную группировку организовал 52-летний житель города Кременчуг, который наладил процесс изготовления и распространения наркотиков в регионе. Для наркоторговли он привлек к уголовному делу почти два десятка человек - мужчины и женщины в возрасте 27-52 лет. Среди уличенных дилеров также есть бывшие сотрудники милиции.

Для изготовления психотропных веществ и наркотических средств злоумышленники обустроили помещение в частном домовладения в одном из сел Кременчугского района. Территорию оснастили камерами круглосуточного видеонаблюдения.

Полицейские провели оперативные закупки у дилеров группировки. Экспертиза подтвердила - приобретенный товар - психотропное вещество.

13 февраля проведено совместную спецоперацию сотрудников Полтавского управления внутренней безопасности полиции, следственного управления полиции Полтавщины, при силовой поддержке бойцов отдела быстрого реагирования, патрульной полиции, КОРД ГУНП в Днепропетровской области, и под процессуальным руководством облпрокуратуры.

По месту проживания участников наркогруппы и по месту расположения нарколаборатории провели 51 санкционированный обыск.

Обнаружено и изъято более килограмма амфетамина, расфасованного в тысячу слип-пакетов, полкилограмма марихуаны, 970 литров прекурсоров в канистрах и стеклянных емкостях, шесть мешков порошкообразного вещества бурого цвета общим весом 300 килограммов, бумажные свертки с неизвестным порошкообразным веществом, оборудования и посуды для изготовления наркотиков.

Кроме того, изъято семь пистолетов без разрешительных документов, патроны к ним, мобильные телефоны и оргтехнику, более 700 тысяч гривен и 1,5 тысячи долларов США наличными и пять автомобилей элит-класса. В салоне автомобилей найдено оружие и наркотики.

Предварительно, стоимость изъятых наркотиков и прекурсоров по ценам «черного рынка» составляет почти 2,5 миллиона гривен.

В настоящее время четверо главных фигурантов группы, среди которых лидер и 40-летний бывший инспектор патрульной милиции, задержаны в порядке статьи 208 УПК Украины. Им готовится вручения о подозрении и избрании меры пресечения.

Вместе с тем, продолжаются дальнейшие следственные действия, направленные на вручение подозрений другим участников преступной группировки.

За незаконные сделки с наркотиками злоумышленникам грозит лишение свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества.

Напомним, как в Николаеве в конце января следователи ГБР, сотрудники ДВБ Нацполиции и СБУ задержали группу, которая производила и продавала амфетамин. Позже стало известно, что задержанный за распространение наркотиков в Николаеве патрульный распространял амфетамин и среди своих коллег по службе.

Установлено, что преступную группировку организовал 35-летний ранее судимый местный житель, который непосредственно занимался изготовлением психотропного вещества, используя в качестве лаборатории гаражное помещение своего брата. К уголовному делу мужчина привлек двух 27-летних жителей Николаева и 33-летнего старшего сержанта полиции.

Позже суд арестовал с залогом троих наркоторговцев, том числе и патрульного, а еще одного подозреваемого отпустил под домашний арест.

А 13 февраля в Николаеве сотрудники внутренней безопасности полиции задержали еще двух патрульных за продажу наркотиков среди своего окружения.