На Николаевщине суд приговорил к 10 годам тюрьмы военнослужащего, который зарезал сослуживца и спрятал тело под мостом

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В Первомайске суд приговорил военнослужащего к десяти годам тюрьмы за убийство сослуживца.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

Как известно, вечером 14 августа в полицию сообщили о найденном в Южном Буге теле. Как оказалось, погибший был жителем Николаевской области служил по контракту в 40-й отдельной артиллерийской бригаде, которая базируется в Первомайске. Позже за убийство мужчины задержали его сослуживца. Оказалось, что он нанес жертве девять ударов ножом.

«Первомайский районный суд Николаевской области признал военнослужащего виновным по факту убийства сослуживца (ч. 1 ст. 115 УК Украины) и приговорил его к 10 годам лишения свободы», – говорится в сообщении.

Напомним, как в Николаеве десантник из-за конфликта ранил ножом сослуживца.

Тарас Леонтян

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