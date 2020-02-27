В Хмельницкой области полицейский насмерть сбил велосипедистку

В Хмельницкой области территориальное управление ГБР расследует обстоятельства ДТП при участии руководителя одного из секторов Красиловского отдела областной полиции.

Об этом сообщают в пресс-центре ГБР.

По предварительной информации, 26 февраля в селе Щиборовка полицейский за рулем «Skoda Octavia» сбил велосипедистку. Она погибла на месте аварии.

«Водитель самостоятельно вызвал скорую и дождался приезда медиков и правоохранителей. По предварительной информации, он не был в состоянии алкогольного опьянения», – говорится в сообщении.

Как известно, в ночь на воскресенье 20 октября, на перегоне в Корабельном районе «Opel» на огромной скорости врезался в столб. В результате ДТП пассажир автомобиля погиб на месте, а водителя в бессознательном состоянии забрала карета «скорой помощи». Позже оказалось, что погибший пассажир Игорь Озеров и водитель Сергей Афанасьев – сотрудники патрульной полиции.

Позже ГБР вручило подозрение николаевскому патрульному, который в состоянии опьянения совершил смертельное ДТП.