В Хмельницкой области полицейский насмерть сбил велосипедистку

В Хмельницкой области территориальное управление ГБР расследует обстоятельства ДТП при участии руководителя одного из секторов Красиловского отдела областной полиции.
Об этом сообщают в пресс-центре ГБР.
По предварительной информации, 26 февраля в селе Щиборовка полицейский за рулем «Skoda Octavia» сбил велосипедистку. Она погибла на месте аварии.
«Водитель самостоятельно вызвал скорую и дождался приезда медиков и правоохранителей. По предварительной информации, он не был в состоянии алкогольного опьянения», – говорится в сообщении.
Как известно, в ночь на воскресенье 20 октября, на перегоне в Корабельном районе «Opel» на огромной скорости врезался в столб. В результате ДТП пассажир автомобиля погиб на месте, а водителя в бессознательном состоянии забрала карета «скорой помощи». Позже оказалось, что погибший пассажир Игорь Озеров и водитель Сергей Афанасьев – сотрудники патрульной полиции.
Позже ГБР вручило подозрение николаевскому патрульному, который в состоянии опьянения совершил смертельное ДТП.