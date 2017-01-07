На Николаевщине херсонцы шантажом прорывались через пост перекрытия трассы М-14

Херсонцы, которые возвращались домой в пятницу 6 января, шантажом прорывались через пост перекрытия трассы М-14 в Николаевской области.

О возникшем конфликте на автодороге пишет интернет-издание «Херсон online», ссылаясь на очевидцев. Кроме того, в социальной сети «ВКонтакте» опубликовано видео с места событий.

Как известно, в связи с резким ухудшением погодных условий в Николаевской области утром 6 января было принято решение полностью перекрыть движение по дорогам общего пользования для всех видов транспорта. Всего по области организовали 29 точек перекрытия дорог.

В течение дня в Николаевской ОГА сообщали, что на местах перекрытия есть скопления автомобилей, и по мере возможности, а также при определенных условиях легковой и пассажирский транспорт они пропускали. Категоричная позиция по не выпуску на дороги касалась только грузовых автомобилей.

Среди застрявших на трассе была жительница Херсона Елена Тарасова, которая возмутилась тем, что в Николаевской области ее полиция остановила, в то время, как из Одессы пропустили «без проблем».

По ее словам, «только после того, как пассажиры перекрыли движение» для транспорта, который полиция пропускала, им «удалось уехать».

На видео слышно озвучиваемые претензии другими участниками ответного перекрытия трассы.

- Мы когда сели в «маршрутку», мы по 400 гривен заплатили в связи с безопасностью… билет стоит 80 гривен, - заявила еще одна из застрявших на трассе, вступив в словесную перепалку с полицейским.

Как сообщалось, утром 7 января Служба автодорог сняла ограничение проезда по дорогам в Николаевской области, однако, уже с 17:00 трассы вновь закроют.