Николаевщина борется с последствиями непогоды: в 7 населенных пунктах нет света

Часть фото: Facebook/ ЭЛУ автодорог Начавшийся утром в пятницу, 6 января, сильный снегопад уже к вечеру этого же дня ослаб, а ночью и вовсе прекратился. Тем не менее, сохранился сильный ветер с порыва до 25 м/с, который за ночь устроил снежные намёты. Температура воздуха спустилась до 13 градусов ниже Цельсия.

Коммунальные службы и ночью продолжили борьбу с последствиями непогоды.

Редакция «Преступности.НЕТ» продолжает следить за развитием событий. О событиях предыдущего дня читайте ПО ССЫЛКЕ.

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11:00 Николаевский тепловозоремонтный завод предоставил свою технику для расчистки от снега улиц в микрорайоне Кульбакино.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор «НТРЗ» Вячеслав Симченко.

«Уборка снега в Кульбакино и Широкой Балке, это для нашего завода уже стало традицией, а традиции надо хранить и продолжать...))» - написал Симченко.

10:45 По состоянию на утро 7 января в результате ухудшения погодных условий в Николаевской области отключено от электроснабжения 7 населенных пунктов в Баштанском и Березанском районах, всего 563 абонентов.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Николаевской области.

Кроме того сообщается, что для извлечения автотранспорта из снежных заносов и для проведения разведки на дорогах области привлекалось 30 единиц техники и 90 сотрудников управления.

Всего из заносов освободили 25 единиц автотранспортной техники, оказана помощь 91 человеку, в том числе беременной женщине.

«Спасатели оказывали помощь водителям в изъятии автомобилей из снежных заносов в Арбузинском, Врадиевском, Братском, Новоодесском, Березнеговатском, Доманевском, Первомайском, Вознесенском, Веселиновском, Николаевском районах области, городах Николаев, Первомайск, Вознесенск», - сообщили спасатели.

10:40 На Николаевщине бойцы ГСЧС в Новобугском районе спасли жизнь четырем детям и их родителям.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил Новобугский городской голова Сергей Иванов, не отметив, при каких обстоятельствах была предоставлена помощь.

«Работники Новобугской службы ДСНС спасли жизнь четырем детям и их родителям, самому маленькому ребенку три месяца. Это будет наукой родителям, которые собираются выезжать в непогоду с малолетними детьми. Детей с родителями разместили в Новобугский ЦРБ», - написал Иванов.

10:37 Николаевский городской голова Александр Сенкевич поблагодарил всех за борьбу со снегом.

10:30 В субботу, 7 января, во второй половине дня ожидается умеренный снег, однако основные погодные явления уже закончились.

10:17 Служба автодорог сняла ограничение на движение по трассам Николаевской области для легкового и пассажирского транспорта.

10:03 Состояние проспекта Центрального и улицы Пушкинской по состоянию на 8 утра субботы, 7 января. Фото: Facebook/ЭЛУ автодорог.

10:00 ЭЛУ автодорог на своей странице в Facebook рапортует о проводимых работах. Так, бригады предприятия вышли на расчистку остановочных комплексов от снега.

Кроме того, снегоуборочная техника предприятия продолжает работать в городе.

Скриншот из приложения UkrWay: Николаев

09:40 По состоянию на утро субботы, 7 января, ситуация в городе Николаеве не критичная. Основные магистрали города почищены от снега и проезжаемы. Маршрутные такси, также как и трамваи и троллейбусы курсирует по своим маршрутам.

Остается проблема с не расчищенными от снега тротуарами, из-за чего местами горожанам приходится идти по проезжей части. В центре города расчистку тротуаров производят, в том числе, и с помощью трактора.