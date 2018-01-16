В мэрии Николаева просят убрать автомобили с обочин, чтобы не мешать снегоуборочной технике

В Николаеве городская власть просит убрать автомобилистов свой транспорт с обочин, чтобы не мешать уборке снега с проезжей части.

Об этом сообщает отдел информационного обеспечения Николаевского городского совета.

«Сейчас специализированная техника посыпает дороги противогололедными материалами. Такие меры уже дали положительный результат. Однако припаркованный вдоль дорог автотранспорт становится препятствием для снегоуборочной техники», – говорится в сообщении.

Кроме того, в мэрии просят водителей по возможности объезжать трамвайные пути, чтобы не формировать слой гололеда.

Напомним, что в Николаеве во вторник, 16 января, из-за осадков на дорогах участились дорожно-транспортные происшествия.

Добавим, что 18 января в Украине ожидается осложнение погодных условий. На территории Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областей возможны очень сильные снегопады, метели, образование снежного покрова высотой до 40 сантиметров.

В свою очередь в Николаевской ОГА советуют отменить пассажирские перевозки в случае ухудшения погоды.