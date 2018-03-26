В Кемерово после пожара в ТЦ у местных жителей изымают телефоны, а у родственников погибших берут подписку о неразглашении, - СМИ

Родителей детей, которые погибли при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в российском городе Кемерово, не пускают на процедуру опознания без предварительного согласия на подписку о неразглашении.

Об этом «Эху Москвы» на условиях анонимности рассказал один из горожан.

Как рассказал житель Кемерово Александр, полиция также изымает камеры и мобильные телефоны у жителей домов, прилегающих к сгоревшему ТЦ.

«По его словам, от свидетелей происшествия требуют подписки о неразглашении. Официальных сообщений на этот счет нет», — говорится в сообщении «Эха Москвы» в Twitter.

Родителей не пускают на опознание без предварительного согласия на подписку о неразглашении. Об этом сообщил «Эху» один из жителей Кемерова, попросивший не указывать его имя pic.twitter.com/cLseuJnH8O — Эхо Москвы (@EchoMskRu) 26 марта 2018 г.

Полиция изымает камеры и мобильные телефоны у жителей домов, прилегающих к ТРЦ «Зимняя вишня». Об этом «Эху» сообщил местный житель Александр По его словам, от свидетелей происшествия требуют подписки о неразглашении. Официальных сообщений на этот счет нет pic.twitter.com/rgqauUh6DS — Эхо Москвы (@EchoMskRu) 26 марта 2018 г.

Напомним, в воскресенье в торгово-развлекательном центре в городе Кемерово произошел пожар, в результате которого погибли или пропали десятки человек, в том числе - дети. Люди оказались заблокированы в здании. Некоторые из них выпрыгивали из окон, чтобы спастись. В результате пожара в торговом центре погибли 63 человека.

Отметим, что по данным Следкома РФ охранник ТЦ в Кемерово отключил систему оповещения после сигнала о пожаре