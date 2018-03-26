В Кемерово после пожара в ТЦ у местных жителей изымают телефоны, а у родственников погибших берут подписку о неразглашении, - СМИ

Читают: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 1604 }}Комментариев:{{ comments || 0 }}    Рейтинг:(962)   

Родителей детей, которые погибли при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в российском городе Кемерово, не пускают на процедуру опознания без предварительного согласия на подписку о неразглашении.

Об этом «Эху Москвы» на условиях анонимности рассказал один из горожан.

Как рассказал житель Кемерово Александр, полиция также изымает камеры и мобильные телефоны у жителей домов, прилегающих к сгоревшему ТЦ.

«По его словам, от свидетелей происшествия требуют подписки о неразглашении. Официальных сообщений на этот счет нет», — говорится в сообщении «Эха Москвы» в Twitter.

Напомним, в воскресенье в торгово-развлекательном центре в городе Кемерово произошел пожар, в результате которого погибли или пропали десятки человек, в том числе - дети. Люди оказались заблокированы в здании. Некоторые из них выпрыгивали из окон, чтобы спастись. В результате пожара в торговом центре погибли 63 человека.

Отметим, что по данным Следкома РФ охранник ТЦ в Кемерово отключил систему оповещения после сигнала о пожаре

Роман Свиридов

Оставить свои комментарии и высказать свое мнение Вы можете на странице «Преступности.НЕТ» в социальных сетях Facebook ВКонтакте

русскийпроисшествия