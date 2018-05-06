В Криворожском СИЗО умер главный подозреваемый в смертельном ДТП

В субботу, 5 мая, в СИЗО Кривого Рога умер 68-летний Александр Волков, водитель автомобиля «Mazda», подозреваемый по делу смертельного ДТП в Кривом роге.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает журналист Константин Усов.

Напомним, что 17 апреля 2018 года в Кривом Роге «маршрутка» врезалась в пассажирский автобус, погибли 10 человек.

Так, по словам Усова, Александр Волков болел терминальной стадией рака, но полные обстоятельства смерти будут устанавливаться. Также он добавил, что будет настаивать на всестороннем расследовании.

«Украина не допустит судов Линча. Мы не позволим вершить правосудие никому, кроме тех, кого на это уполномочил государство», - заявил он.

Ранее сообщалось, что полиция задержала одного из участников ДТП, а позже Бабушкинский районный суд Днепра арестовал подозреваемого по делу о ДТП в Кривом Роге Александру Волкову без возможности внесения залога.