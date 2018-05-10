В мэрии Николаева депутат Апанасенко набросился на социолога Ухмановского перед презентацией социсследования о бродячих собаках

Вячеслав Апанасенко Депутат Николаевского городского совета от «Самопомощи» Вячеслав Апанасенко набросился на директора агентства Александра Ухмановского, который собирался презентовать результаты своего социологического опроса о бродячих собаках.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

­– На меня напал Апансенко. Он обозвал меня жидом. Ударить не успел, я удержал его руки. Назвал живодером, – заявил Ухмановский.

Александр Ухмановский По словам Ухмановского, Вячеслав Апанасенко накинулся на него в приемной кабинета городского главы.

Также Александр Ухмановский заявил об отмене анонсированной ранее презентации результатов социологического исследования.

Как известно, Вячеслав Апанасенко довольно часто выступает с темой бездомных собак и при этом резко выступает против тех, кто не разделяет его мнение. Так, одна из публикаций о собаках в Николаеве стала причиной по которой депутат прогнал журналистку из заседания рабочей группы в горсовете.

Напомним, что недавно Вячеслав Апанасенко также обменялся ударами и оскорблениями с активистом Денисом Жело.

А еще ранее депутат Апанасенко угрожал журналисту издания «Свідок.інфо» Андрею Прокопенко, что тот ответит «как мужчина» за публикацию с критикой в адрес Апанасенко.