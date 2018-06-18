Двое вымогателей, представившись «криминальными авторитетами», угрожали николаевскому бизнесмену расправой

В Николаеве двое неизвестных по телефону требовали от директора похоронного бюро, которое предоставляет ритуальные услуги, 500 долларов и угрожали расправой.

Об этом на своей странице в Facebook написал Андрей Безверхий, опубликовав также и аудиозапись части разговора, которая доступна по ссылке в публикации.

По словам Безверхого, около 3-х часов ночи ему позвонил мужчина, который представился Саидом и известным в криминальном мире человеком. В ходе разговора он утверждал, что некие конкуренты «заказали» директора ритуальной службы, а также грозили физической расправой в том случае, если Безверхий не заплатит им, однако сначала потребовали «миллион долларов мелкими купюрами». После того, как Безверхий сказал, что его конкуренты являются адекватными людьми, то «Саид» ему ответил, что «если бы они были адекватными, то к бандитам бы не обращались».

Также во время телефонного разговора Саид в нецензурной форме утверждал, что ранее «отсидел лет 15» и не боится сотрудников полиции. Далее он решил передать телефон другому мужчине, который представился Гурамом и сразу начал угрожать, заявив, что с ним разговаривают «люди, которые имеют какой-то авторитет в преступном мире».

– Поверь мне, тебя бы никто не убивал, просто бы покалечили так, чтобы на всю жизнь.

После вопроса, адресованного Безверхому, стрелял ли он когда-то из оружия, из телефона издавались звуки якобы перезаряженного автомата.

– Ну, я думаю, как автомат перезаряжается ты знаешь. Стрелять же я тут не буду. Вот так, правильно? Я тебе дам послушать. Сейчас, одну секунду, достану, подожди, – сказал Гурам.

Несколько раз Гурам спрашивал Безверхого о том, какую сумму денег он готов в течение часа после окончания разговора дать для того, чтобы не было физической расправы. В результате Саид , который продолжил разговор, настаивал на том, чтобы ему перечислили не 700 долларов, а 500, объяснив это тем, что не любит число 7. При этом он сказал, что в случае положительного ответа предоставит номер банковской карты своей жены.

– Ты для нас просто бизнесмен, но ты прежде всего мужик, работяга, делаешь то, что можешь. Тебе надо кормить тех, кто рядом. Поэтому мы тебя прекрасно понимаем. Мы у тебя сейчас спрашиваем: сколько ты готов предложить? Так, чтобы самому не сложить зубы на полку. Чтобы тебе это не «в напряг» было, – просил Гурам.

В комментариях под публикацией сразу несколько пользователей написали, что ранее у них происходила похожая ситуация. Также они предположили, что звонят люди, которые на данный момент отбывают наказание в пенитенциарных учреждениях.

Как рассказал «Преступности.НЕТ» Андрей Безверхий, заявление в полицию по данному факту он не писал, поскольку считает, что таким образом мошенники пытаются получить денежные средства от людей, которые поверят в угрозы. Также он добавил, что больше звонков от этих людей не поступало.

Стоит отметить, что во время разговора один мужчина уверял, что номер мобильного телефона, с которого он звонил, является «одноразовым», после чего выбрасывается, однако контакт с таким же номером есть в соцсети Viber, подписанный как Grigoriy Klinkoff. В то же время в приложении «Getcontacts»он именуется как «Байда Л».

Напомним, что на Николаевщине телефонные мошенники от имени руководства облпрокуратуры предлагали главам РГА и предприятий «решить вопросы».

Также ранее сообщалось, что в Николаеве три женщины стали жертвами телефонным мошенников, которые предлагали заплатить им «выкуп» за преступления, которые якобы совершили их родственники.

Стоит отметить, что в Николаевской области промышляли мошенники, которые выдают себя за полицейских и банковских служащих.