В Николаеве жители дома по переулку Кобера из-за отключения света собираются перекрывать дорогу

В Николаеве жители дома 13 по переулку Кобера, который обслуживает КП «Гуртожиток», собираются перекрывать дорогу из-за отключения света.

Об этом сообщила сотрудница организации, которая находится в этом доме, на странице Contact Center при Николаевском городском совете в Facebook.

«Облэнерго отключил общежитие на пер. Кобера,13, со слов работника (который производил отключение) за неуплату. Это общежитие относится к СКП «Гуртожиток». Вопрос: почему мы, юридическая организация, находящаяся на 1-м этаже этого общежития и которая регулярно оплачивает наперед все расходы по электроэнергии в том числе, должны быть без электричества? Ведь у нас отдельная линия подключения. В коллцентре мне вначале рассказывали, что это аварийное отключение, 2-й человек из коллцентра признал, что за неуплату общаговцев. Просьба решить вопрос. Жильцы дома, кстати, идут перекрывать дорогу», - написала она.

Как известно, ранее днем в районе остановки «Океан» в Лесках группа жильцов общежитий КП «Гуртожиток» перекрывала дорогу в знак протеста против выключения электроэнергии в их домах.

Напомним, что ранее в Николаеве жильцы общежитий КП «Гуртожиток» из-за отключения света два часа перекрывали улицу Карпенко. Также ранее жильцы общежития КП «Гуртожиток» по улице Айвазовского в Корабельном районе грозились перекрыть автодорогу и железнодорожный путь, если им отключат электроэнергию.

Как известно, положение предприятия значительно ухудшилось, пока его директором был депутат от Оппоблока Олег Солтыс, на которого экс-директор КП «Гуртожиток» Евгений Павлович подал материалы в полицию по фактам злоупотреблений служебным положением и нецелевого использования средств предприятия.