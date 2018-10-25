В Николаеве разыскивают 26-летнего парня, который ушел из психиатрической больницы и пропал без вести

Николаевские полицейские разыскивают 26-летнего Романа Анисьева, который 23 октября ушел из психиатрической больницы и до сих пор о его местонахождении ничего не известно.

Об этом сообщают в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Николаевской области.

Роман Анисьев страдает психическими расстройствами, 23 октября его доставили в медицинское учреждение, откуда он ушел, отказавшись от лечения.

— Приметы: рост 160 см, крепкого телосложения, волосы темные короткие, глаза карие, нос с горбинкой. Был одет в куртку черного цвета, джинсы синего цвета, обувь черного цвета, - сообщают в полиции.

Правоохранители просят граждан сообщать любую информацию о местонахождении парня по адресу: Николаев, улица Белая, 44, или по телефонам (0512) 34-11-98, 34-30-11 и 102.

Напомним, полицейские Николаевской области разыскивают 15-летнего подростка, который три дня назад ушел из дома и до сих пор не вернулся.

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