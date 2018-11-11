Мэр Сенкевич хочет на выходные делать часть улицы Адмиральской возле Соборной площади пешеходной

Николаевский городской голова Александр Сенкевич хочет после реконструкции площади Соборной каждые выходные перекрывать для транспорта часть улицы Адмиральской.

Об этом он заявил в эфире телепередачи «Добрый вечер» на телеканале «НИС ТВ».

Так, комментируя перекрытие улицы Адмиральской между улицами Московская и Лягина на время новогодних праздников, Александр Сенкевич отметил, что в его планах делать это каждые выходные.

– После реконструкции площади Соборной я буду инициировать вопрос о том, чтобы каждые выходные Адмиральская перекрывалась (между улицами Московская и Лягина, – ПН), чтобы люди могли ощущать городское пространство, ощущать себя в безопасности, что их не собьет та или иная машина, – отметил Сенкевич.

Также, по его словам, концепция реконструкции площади предполагает сужение проезжей части, и понижение уровня площади, что даст возможность полностью убрать бордюры.

Напомним, в апреле этого года Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что хочет из Соборной сделать сплошную пешеходную улицу - поднять центральную аллею до уровня бордюров.

А в октябре главный архитектор Николаева Александр Цымбал рассказал, что согласно проекту реконструкции улицы Соборной два квартала сделают пешеходными, а также произведут замену сетей.