У Авакова опубликовали видео штурма райотдела полиции и начали проверку за слова «Ложись, Бандера»

Народный депутат Украины Антон Геращенко опубликовал видео момента начала конфликта в Подольском отделении полиции. По его словам группа поддержки задержанных пыталась силой ворваться в отделение.

Соответствующее видео он разместил на своей странице в Facebook.

«Так же как это делали во время «русской весны» пророссийские сепаратисты на Донбассе и в Крыму», — написал он добавив к записи видео.

Он напомнил, что управление полиции это режимный объект с оружием. Поэтому силовики были вынуждены применить силу, чтобы «предотвратить захват».

Геращенко назвал задержание активистов на Контрактовой площади предотвращением провокации организованной одним из кандидатов в президенты.

«На этот раз поводом послужило то, что штаб одного из кандидатов в Президенты решил задействовать праворадикальные организации для срыва митинга в поддержку другого кандидата в Президенты организованного на Подоле», — написал он.

Нардеп отметил, что с целью предотвращения срыва митинга и были задержаны активисты, которых позже отпустили.

В свою очередь начальник Главного управления Нацполиции Киева Андрей Крищенко во время брифинга заявил, что сотрудник полиции, который допустил оскорбительные возгласы в отношении активистов, будет привлечен к ответственности, передает «РБК-Украина».

По словам Крищенко, правоохранитель, который кричал "ложись, бандера", будет привлечен к ответственности.

- По оскорбительном возгласе, который допустил наш сотрудник. Я лично как руководитель полиции Киева хочу извиниться перед обществом за действия этого работника. Я лично в силу своего убеждения и в силу понимания исторической ситуации в стране считаю это не допустимо. Безусловно, этот сотрудник будет наказан. Кстати, там еще употреблялась нецензурная лексика. Нам есть над чем работать. Мы будем над этим работать. Все это было в комментариях о словах "ложись, бандера". Мы установим эту личность, когда изучим видео покадрово. Он и руководители будут привлечены к ответственности. Возможно, и я буду привлечен к ответственности. Ведь такого не должно быть, - сообщил Крищенко.

По его словам, действия сотрудников полиции стали поводом для возбуждения уголовного производства Государственным бюром расследований.

- По мужчине, который наносил удары. Эти действия и стали поводом возбуждения уголовного производства Государственным бюро расследованием. Они предоставят ему оценку. Мы предоставили все видео, которые были в полиции. Мы предоставим все материалы, которые будут необходимы для следователей. Конкретно это лицо будет нести ответственность, как я понимаю, - сообщил Крищенко.

Напомним, в Киеве 9 февраля полиция задержала группу лиц с зеленкой, газовыми баллончиками и ножами. А позже к отделу полиции пришла группа поддержки задержанных и это переросло в драку со спецназом полиции. В итоге были задержаны 40 человек, а трое полицейских доставлены в больницу, а ГБР открыло производство по факту превышения служебных полномочий сотрудниками полиции.