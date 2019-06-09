На Николаевщине из-за ливня дом в селе затопило почти по самый подоконник

В субботу, 8 июня, на территории области бушевала непогода. Ливень и порывистый ветер нанесли немало вреда частным домовладениям в Николаевском и Новоодесском районах области.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

Около 16:50 на линию 101 от хозяина жилого дома в селе Баловное поступила информация о том, что его дом затопило водой почти до самого подоконника. Спасатели 21-й Государственной пожарно-спасательной части с помощью мотопомпы откачали дождевую воду. Работы продолжались почти пять часов.

Также в Николаевском районе в селе Трихаты на кровлю жилого дома упало поваленное ветром дерево. Утром 9 июня с помощью спецтехники, выделенной «ЮГЦЕМЕНТ» филиала ЧАО «Дикергофф Цемент Украина» и с привлечением дежурного отделения 19-й ГСПЧ было убрано.

Напомним, 25 мая в результате сильного ливня часть улиц в центре Николаева оказались затоплены. В том числе из-за осадков провалилась часть плитки на Нижнем БАМе.

А 8 июня в Николаеве снова пошел сильный дождь, из-за которого некоторые улицы города, находящиеся в низинах, подтопило.