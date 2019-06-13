Николаевская полиция разыскивает очевидцев смертельного ДТП с участием автомобиля медиков

Полиция разыскивает свидетелей смертельного дорожно-транспортного происшествия с автомобилем медиков в Николаевской области 12 июля.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Как известно, 12 июня на трассе М-14 между Николаевом и селом Половинки перевернулся микроавтобус «Toyota Hiace». По предварительным данным, во время движения у него лопнуло колесо. Из-за этого ехавший на скорости микроавтобус оказался неуправляемым и перевернулся. Позже в Управлении охраны здоровья Николаевской облгосадминистрации сообщили, что погибший водитель был сотрудником областного онкологического диспансера.

«Отдел расследования преступлений в сфере транспорта Следственного управления ГУНП в Николаевской области обращается с просьбой к гражданам, которые стали свидетелями указанного ДТП и владеют информацией, полезной для следствия, или могут предоставить записи с видеорегистраторов, которые зафиксировали указаннок автопроисшествие, обратиться по адресу: г. Николаев, ул. Спасская, 12 или звонить (099) 288-21-01, (093) 530-72-99», – обратились в полиции.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследования по признакам части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие смерть или причинили тяжелое телесное повреждение»).

Напомним, что полиция устанавливает обстоятельства ДТП в Корабельном районе, в результате которого погиб пассажир «KIA».