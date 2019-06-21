Возле Николаева местные жители частично перекрыли одесскую трассу – они против депутата облсовета Ивануны

Утром в пятницу, 21 июня, в районе села Весняное Николаевского района местные жители частично перекрыли трассу М-14 «Николаев-Одесса» и протестуют против незаконных действий депутата Николаевского облсовета Игоря Ивануны.

Информацию об этом «Преступности.НЕТ» подтвердили в отделе коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

Участники акции заранее оставили заявку на проведение митинга. На данный момент там осуществляют общественный порядок несколько экипажей полиции.

Как уточнили изданию в пресс-службе управления патрульной полиции в области, митингующие по крайним правым полосам выставили трактора и грузовики, тем самым оставив левый ряд для движения транспортных средств.

Фото: Facebook/ Леонид Мухарский

Ранее сообщалось, что николаевские фермеры обвинили депутата Николаевского областного совета от фракции «Батьківщина» Игоря Ивануну в рейдерском захвате земель и подделке документов.

В то же время, депутаты Николаевского областного совета не выслушали фермеров, обвиняющих депутата Игоря Ивануну в рейдерском захвате их земель и послали в правоохранительные органы, которые, по словам фермеров, уже несколько лет не расследуют дела по их обращениям.

В свою очередь, в среду, 19 июня, жители Николаевского района митинговали под зданием Главного управления Нацполиции в Николаевской области против общественной организации «АгроСила» и фермеров, которые, по их словам, незаконным образом забирают земли.

Также ранее сообщалось, что депутат Николаевского облсовета Юрий Кормышкин заявил, что проект решения и новая редакция Устава противотуберкулезного диспансера, которую рассматривали на комиссиях депутаты Николаевского областного совета, существенно отличается с тем проектом решения, который в конечном итоге без ведома депутатов был протянут на сессию. По его словам, без согласования и мнения громады областной противотуберкулезный диспансер из-за 6 миллионов гривен подоходного налога едва не оказался географически в одном месте, а юридически в другом. Юрий Кормышкин отметил, что вопрос «протянул» депутат от фракции «Батьківщина» Игорь Ивануна.

Позже из-за этой проблемы жители вышли на митинг, а далее перекрывали трассу М-14 с целью обратить внимание главы областного совета на данную ситуацию.

Потом стало известно, что депутаты Николаевского областного совета проголосовали за внесение изменений в Статус Николаевского областного противотуберкулезного диспансера и возвращение фактического юридического адреса учреждения в селе Надбугском Веснянской ОТГ.

Депутат облсовета Ивануна в свою очередь заявил, что «делает все четко по закону», и что он подал иск в суд на фермеров, обвиняющих его в рейдерских захватах земель.