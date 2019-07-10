В Заводском районе Николаева краской залили борды Дятлова – депутат горсовета утверждает, что это сделали люди Козыря

В Заводском районе Николаева облили краской борды кандидата в народные депутаты от «Оппозиционного блока» Игоря Дятлова, который баллотируется по ОИО №127.

Об этом на своей странице в Facebook депутат Николаевского городского совета Вячеслав Янков.

«Сначала он обливает свои же Борды краской. Устраивает истерику на просторах фб и кричит «зрада». Потом, под раздачу попали плоскости, где размещена агитация господина Павлова. Боря, не переживай! Штаб на Адмиральской работает ночи на пролет!» – написал Янков.

«Позже выдали новость о том, что в Заводском районе облиты краской все плоскости кроме наших. Но, ты не переживай) Вы новостишку накатали, теперь ТВОИ ребята добрались и до наших бордов! Смешные вы! Хотя бы так не палились! И хватить обманывать николаевцев! Люди все видят и умеют читать!)» – добавил он.

В самом посте на Facebook Янков использует хэштег #грязныйкозырь, тем самым дал понять, что к этому причастен кандидат в нардепы по тому же округу, что и Дятлов, Борис Козырь.

Напомним, ранее сообщалось, что полиция доставила в участок 18-летнего парня, который забросал краской билборд на улице Пограничной. За мелкое хулиганство на парня составили административный протокол. Как выяснилось, на этом рекламном щите была агитация за народного депутата от «Блока Петра Порошенко» Бориса Козыря, который снова хочет попасть в Верховную Раду.

А позже стало известно, что группа из четырех мужчин со стрельбой погналась на микроавтобусе за подростками, которые забросали краской билборд с изображением кандидата в нардепы Бориса Козыря.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на 127-м округе зарегистрировали кандидата-«двойника» – пенсионера Дятлова родом из Горловки - Владимира Дятлова. Позже, стало известно, что на 127-м округе зарегистрировали еще одного человека с фамилией «Дятлов» - Евгения Дятлова.

Отметим, что в Заводском районе Николаева начали распространять фейковые объявления о встрече с представителем депутата Николаевского городского совета Игоря Дятлова, которая якобы должна была состояться 3 июля. Кандидат в нардепы заявил, что таким образом оппонентам не удастся его дискредитировать.