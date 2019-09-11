Дочь погибшей в «Токио Стар» австралийки требует $1 миллион в качестве компенсации

Дочь погибшей в пожаре иностранки в Одесской гостинице «Токио Стар» требует один миллион долларов компенсации морального вреда.

Об этом сообщает «Униан».

Дочь погибшей в Одесской гостинице «Токио Стар» 73-летней гражданки Австралии требует 1 миллион долларов в качестве компенсации за моральный ущерб.

Суд рассмотрел ходатайство представителя прокуратуры об аресте имущества одного из совладельцев отеля с целью обеспечения гражданского иска.

Как следует из ходатайства, в результате пожара в гостинице «Токио Стар» погибли 9 человек, более 10 человек получили телесные повреждения (ожоги). Среди погибших - гражданка Австралии, дочь которой заявила гражданский иск о взыскании материального ущерба - свыше 628 тысяч гривен и морального ущерба - 1 миллион долларов.

Представителем потерпевшей заявлено ходатайство о принятии мер по наложению ареста на имущество подозреваемого с целью обеспечения этого гражданского иска. Исследовав ходатайство и приложенные к нему материалы, судья удовлетворил ходатайство в полном объеме. Таким образом, арестовано все движимое и недвижимое имущество фигуранта, в том числе жилье, автомобили, деньги и прочее.

Напомним. в Одессе в ночь на 17 августа произошел пожар в гостинице «Токио Стар». В результате которого девять человек погибли, а 10 пострадали.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за гибель людей при пожаре в гостинице «Токио Стар» в Одессе ответит сам владелец Вадим Черный из-за своей халатности и игнорированию правил пожарной безопасности.

20 августа суд арестовал на два месяца без права залога владельца гостиницы «Токио Стар».

3 сентября прокуратура Одесской области уведомила о подозрении совладельцу отеля «Токио Стар» по статье о нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем тяжкие последствия.