Разыскиваются свидетели ДТП на дороге «Николаев-Херсон», в котором погибли руководители Николаевской полиции

Полиция разыскивает свидетелей автоаварии на дороге «Николаев-Херсон», в котором трагически погибли руководители Николаевской полиции.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Как известно, утром 8 октября около 8:00 на автодороге М-14 «Херсон - Николаев» вблизи села Шевченково Витовского района лоб в лоб столкнулись внедорожник «Lexus GX 460» и легковой автомобиль «Toyota Camry». Водитель и пассажир легковушки погибли.

Одним из погибших был заместитель начальника Главного управления Нацполиции - начальник криминальной полиции в Николаевской области Сергей Сидоренко. Вторым погибшим в автоаварии был временно исполняющий обязанности Управления противодействия наркопреступности ГУНП подполковник полиции Владимир Илличко. Водителя «Lexus» с места происшествия госпитализировали.

По данному факту начато уголовное производство по части 3 статьи 286 («Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть нескольких лиц») Уголовного кодекса Украины.

Отдел расследования преступлений в сфере транспорта Следственного управления ГУНП в Николаевской области просит граждан, которые стали свидетелями указанной автоаварии, или могут предоставить записи с видеорегистраторов, запечатлевшие указанную ДТП, обратиться по адресу: Николаев, улица Спасская, 12 или звонить (063) 046-39-38, 102.