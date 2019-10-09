На Николаевщине эвакуатор слетел с дороги – водитель погиб

В Березанском районе в среду, 9 октября, в дорожно-транспортном происшествии погиб водитель эвакуатора.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

По предварительным данным, водитель эвакуатора «Hyundai HD65» не справился с управлением и съехал в кювет примерно в 4:00 на 83-м километре автодороги М-14 «Одесса - Мелитополь - Новоазовск» возле села Красное.

В результате дорожно-транспортного происшествия 41-летний водитель от полученных телесных повреждений скончался на месте. Сейчас все обстоятельства и причины автоаварии устанавливаются.

Происшествие квалифицировали по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Напомним, что утром 8 октября на автодороге «Херсон - Николаев» вблизи села Шевченково Витовского района лоб в лоб столкнулись внедорожник «Lexus GX 460» и легковой автомобиль «Toyota Camry». Водитель и пассажир легковушки погибли.

Одним из погибших был заместитель начальника Главного управления Нацполиции - начальник криминальной полиции в Николаевской области Сергей Сидоренко. Вторым погибшим в автоаварии был временно исполняющий обязанности Управления противодействия наркопреступности ГУНП подполковник полиции Владимир Илличко. Водителя «Lexus» с места происшествия госпитализировали.