Сотрудники ЦИК в Косово отравились при проверке бюллетеней, присланных из Сербии по почте

Специальная прокуратура Косово начала расследование в отношении возможного отравления работников Центральной избирательной комиссии при проверке бюллетеней, присланных по почте из Сербии.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Prishtina Insight.

Работники Центральной избирательной комиссии в воскресенье обрабатывали бюллетени, присланные по почте на парламентских выборах 6 октября. В 11 часов утра процесс был остановлен. После вскрытия конвертов у сотрудников возникла аллергическая реакция: руки покраснели и начали чесаться, а вокруг глаз появились пятна.

По данным местной прессы, пострадали 26 сотрудников избирательной комиссии. Девятерых госпитализировали, однако их состояние стабильное.

Более 15 тысяч голосов были отправлены по почте, из Сербии - более 3 тысяч.

Предварительные результаты голосования отдают победу партии левого движения за самоопределение, или LVV - у нее 25,5% голосов. Политическая сила немного опередила правоцентристскую Демократическую лигу Косово, или ЛДК, с 24,8%.

Напомним, бывшего российского шпиона Скрипаля вместе с его дочерью отравили неизвестным веществом 4 марта 2018 года в Солсбери. Вместе с ними были госпитализированы более 20 человек и один полицейский. Премьер-министр Великобритании и Госдеп США официально обвинили Россию в отравлении бывшего шпиона Скрипаля.

Британская прокуратура обвинила в отравлении Скрипалей Александра Петрова и Руслана Боширова (сотрудники военной разведки России Мишкин и Чепига).