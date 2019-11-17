Суд Испании закрыл дело против олигарха Фирташа по факту отмывания денег – нет прямых доказательств

Следственный Суд №21 Барселоны принял решение о закрытии уголовного дела об отмывании денег в отношении 17 человек, среди которых и украинский олигарх Дмитрий Фирташ.

Об этом пишут «Буквы» со ссылкой на местное издание «El Español».

В суде заявили, что в материалах расследования нет весомых доказательств, прямо указывающих на наличие признаков преступления, а только безосновательные подозрения.

«Содержание материалов расследования сегодня основывается исключительно на подозрениях и не содержит весомых доказательств, которые бы указывали на наличие признака преступления, совершенного кем-либо из обвиняемых», – заявил судья.

Ходатайство о закрытии дела в отношении Фирташа подали его адвокаты, основываясь на отказе в экстрадиции от австрийского суда.

В сообщении сказано, что в ноябре 2016 года антикоррупционная прокуратура Испании требовала вынесения постановления об аресте и выдаче Фирташа, который живет в Вене (Австрия). Но австрийский суд отклонил запрос испанских прокуроров в августе 2017 года.

Австрийский суд тогда указывал на то, что запрос на арест и экстрадицию, направленный прокуратурой Испании, в точности повторяет обвинения ФБР против бизнесмена. Сторона защиты указывала на то, что прокуроры не могут предоставить минимальных доказательств участия Фирташа «в контроле, управлении или надзоре» за структурой, которую он якобы создал в Испании ради отмывания денег организованной преступности.

Более того, защита Фирташа ссылалась на то, что в своем запросе испанские прокуроры ссылались на «абстрактные утверждения», не располагая доказательствами и подробностями.

Как сообщается, 21 февраля Дмитрий Фирташ был задержан на 48 часов до вынесения решения о мере пресечения в отношении экстрадиционного запроса Испании. Венский суд отказался удовлетворить запрос прокуратуры Вены об аресте бизнесмена Дмитрия Фирташа по экстрадиционному ордеру Испании.

Высший земельный суд Вены признал допустимой экстрадиции бизнесмена Дмитрия Фирташа в США, удовлетворив апелляцию австрийской прокуратуры. Адвокаты Фирташа оспаривают в ЕСПЧ решение суда о допустимости экстрадиции, а также в Верховном суде Австрии.

Напомним, 21 февраля коллегия судей Высшего земельного суда Вены удовлетворила апелляцию прокуратуры Австрии на решение суда первой инстанции об отказе в экстрадиции украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа в США по запросу американских властей.