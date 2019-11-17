Целый город во Львовской области остался без отопления, часть уже без электричества и под угрозой поставка воды

В городе Новый Раздол Львовской области сложилась критическая ситуация – отопления нет, целые районы города без электричества, также под угрозой поставки воды в один из районов.

Об этом сообщает «Нафтогаз Украина» на своей странице в Facebook.

«Ситуация на предприятии и в городе критическая. Люди до сих пор без отопления, из-за чрезмерной нагрузки на сети электричества лишены целые районы. Под угрозой поставки воды в один из районов города. Прошлой зимой из-за халатности предыдущего управляющего на Новороздольской ТЭЦ произошла серьезная авария, в этом году регламентные работы не финансировались и не проводились должным образом», - говорится в сообщении.

В связи с этим «Нафтогаз Украина» приглашает работников Новороздольской ТЭЦ, а также работников, уволившихся из-за невыплаты заработной платы предыдущим управляющим с мая этого года, на встречу в понедельник, 18 ноября.

«На встрече от Нафтогаза будут советник первого заместителя председателя правления Нафтогаза Эдуард Борисович Кругляк и руководитель по техническому и технологическому обеспечению запуска ТЭЦ Владимир Григорьевич Постный. Сейчас мы работаем не только над тем, чтобы максимально быстро проверить техническое состояние инфраструктуры и запустить ТЭЦ Нового Роздола и Новояворовск, но и над тем, чтобы вернуть специалистов», – добавили в НАК.

Стоит отметить, что до недавнего времени Новороздольская ТЭЦ принадлежала компании, связанной с народными депутатами от БПП братья Ярослав и Богдан Дубневичи. После ареста части их имущества, ТЭЦ перешла в управление «Нафтогаз Тепло», входящая в группу компаний «Нафтогаз Украины».

Как известно, 2 ноября Высший Антикоррупционный суд избрал меру пресечения нардепу Ярославу Дубневичу, которого подозревают в завладении государственных средств в размере 100 миллионов гривен, в виде залога в 100 миллионов гривен. Тогда нардеп возмутился решением суда со словами: «Где я возьму 100 миллионов?». Апелляционная палата ВАКС 7 ноября избрала народному депутату Ярославу Дубневичу меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 90 миллионов гривен. В итоге залог в 100 миллионов гривен внесли еще до объявления решения Апелляционной палатой своего решения.

Напомним, в ноябре прошлого года в Смеле ввели чрезвычайное положение из-за отсутствия отопления. Решение об этом принял горсовет. Учебные заведения города ушли на каникулы, без тепла остались жилые дома, больницы, детсады и школы. Сообщалось, что город не получил от «Нафтогаза» номинации на газ из-за долга в размере 85 млн гривен, накопленного предыдущим лицензиатом. Для запуска отопительного сезона правительство решило предоставить Смеле 25 млн гривен кредита. 27 декабря город начал получать газ от «Нафтогаза». В январе и.о. мэра Смелы сообщили о подозрении за срыв отопительного сезона.

Справка

Новый Раздол — город областного значения в Львовской области Украины, расположен неподалеку от реки Днестр. Основан в 1952 году в связи с развитием добычи серы. До Львова 54 км.

Население - около 29 тысяч человек.