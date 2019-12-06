В Николаеве разыскивают мальчика, который ушел из школы и не вернулся домой

Никита Некрашевич Корабельный отдел полиции Главного управления Нацполиции в Николаевской области разыскивает 12-летнего Некрашевич Никиту Андреевича, который в четверг, 5 декабря, около 14:00 ушел из школы и до настоящего времени не вернулся.

Об этом сообщили в отделе коммуникаций ГУ Нацполиции в Николаевской области.

Приметы: рост 146 сантиметров, худощавого телосложения, волосы короткие темно-русые, на голове с правой стороны родимое пятно коричневого цвета размером 1 сантиметр.

Был одет: куртка черного цвета с вставками оранжевого цвета, шапка черного цвета с надписью Адидас, джинсы синего цвета, кроссовки серого цвета с темными вставками. При себе имеет школьный рюкзак серого цвета.

«Правоохранители обращаются к гражданам, которые могут помочь установить местонахождение разыскиваемого, или предоставить полезную информацию, сообщать в Корабельного отдела полиции по адресу: г. Николаев, ул. Янтарная, 64, или по телефонам (0512) 64-48-97, 40-20-01, 40-20-02, 093-858-68-58, 102», – обратились в полиции.

Напомним, что ранее полиция разыскивала 9-летнего мальчика, который пропал по дороге из школы №7, вскоре его удалось найти благодаря мобильному приложению.