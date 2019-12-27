Причиной смертельного ДТП на киевской трассе стала яма, которую николаевская САД по предписанию патрульных так и не ликвидировала

Фото: ГУ ГСЧС в Николаевской области Водитель автомобиля «Volkswagen», которыя стал участник ДТП на трассе Н-24 «Благовещенск-Николаев», вехал на встречную полосу движения из-за того, что объезжал яму. Патрульные неоднократно выписавали предписание балансодержателю о том, чтобы устранить ее, поскольку из-за нее неоднократно случались аварии, но ее игнорировали.

Об этом на своей странице в Facebook написал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий.

Как известно, 26 декабря на трассе Н-24 «Благовещенское-Николаев» в Арбузинском районе произошло лобовое столкновение автомобиля «ВАЗ-2171» и внедорожника «Volkswagen Touareg», в результате которого один человек погиб и пятеро пострадали, в том числе четверо граждан Германии.

«Предварительно: водитель авто Volkswagen, иностранец, гражданин Германии, выехал на полосу встречного движения. В своей полосе во встречном направлении ехал ВАЗ-217130. Дальше - лобовое столкновение и страшные последствия. Но почему? Почему водитель Volkswagen решил выехать на встречную? Отвечу: предварительно, он совершал маневр объезда препятствия. Знаете какой? Ямы посреди дороги. Ямы, которая сегодня унесла человеческую жизнь, и из-за которой еще пять человек покалечились», – написал он.

«Вся суть в том, что это уже не первое ДТП на этом отрезке дороги. До сегодняшнего рокового ДТП их было еще несколько. Патрульные же во время комиссионного осмотра дорог эту проблему проявляли и фиксировали в актах, а также неоднократно выдавали требования (предписания) ответственным лицам за содержание автомобильных дорог для их устранения», – добавил Билошицкий.

Также он отметил, что в течение последних нескольких месяцев патрульной полицией Николаевской области: выдано 5 требований (предписаний) службе автомобильных дорог в Николаевской области на срочное устранение выявленных недостатков; составлено 3 постановления по ч. 1 ст. 140 (эксплуатационное содержание дорог) КоАП; составлено 2 протокола по ч. 4 ст. 140 (ДТП с материальным ущербом именно через эту выбоину) КоАП. Однако эта яма так и не была устранена.

«Патрульной полицией готовится информация, которая будет передана в контролирующие органы с целью проверки принадлежности выполнения служебных обязанностей должностными лицами балансодержателя данного участка автодороги», – написал он.

Отметим, что балансодержателем трассы Н-24 в пределах Николаевской области является Служба автомобильных дорог в области.

Кроме того, он добавил, что двое малолетних детей, которые были пассажирами внедорожника, находились в автокреслах и пристегнуты ремнями безопасности, а младенец находился в люльке, что позволило избежать более серьезны травм.

Напомним, как возле Николаева на трассе водитель пробил два колеса на автомобиле из-за ям на дороге, которые САД так и не заделала.

Также ранее собщалось, что в октябре 2019 года экс-депутат Николаевского облсовета Олег Мудрак пожаловался на состояние трассы «Ульяновка-Николаев» в районе Новой Одессы, где из-за ямы он разрубил колесо.