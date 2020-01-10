На Николаевщине на киевской трассе легковушка выехала на «встречку» и столкнулась с грузовиком – один человек погиб

В четверг, 9 января, в Арбузинском районе Николаевской области на трассе Н-14 «Благовещенское-Николаев» произошло дорожно-транспортное происшествие при участии легкового автомобиля и грузовика, в результате которого погиб один человек.

Об этом сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

В 22:35 от случайного свидетеля по экстренному номеру 101 поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на 106 км автодороги Н-24.

На место были направлены спасатели 28-й государственной пожарно-спасательной части. По прибытию установлено, что в результате лобового столкновения легкового автомобиля «Nissan Primera» и грузовика «DAF» с полуприцепом.

С помощью аварийно-спасательного оборудования спасатели деблокировали 40-летнего водителя легковушки и передали медикам, которые оказали неотложную помощь, но от полученных травм мужчина скончался.

От ГСЧС работало три человека и одна единица техники, сотрудники полиции.

В отделе коммуникации Нацполиции в Николаевской области уточнили, что водитель автомобиля «Nissan» выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с грузовым автомобилем «DAF».

По данному факту следователи начали уголовное производство по признакам части 2 статьи 286 Уголовного Кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие смерть»).

Устанавливаются все обстоятельства и причины автоаварии.

Напомним, как 26 декабря на трассе Н-24 «Благовещенское-Николаев» в Арбузинском районе произошло лобовое столкновение автомобиля «ВАЗ-2171» и внедорожника «Volkswagen Touareg», в результате которого один человек погиб и пятеро пострадали, в том числе четверо граждан Германии.

Позже стало известно, что водитель автомобиля «Volkswagen», который стал участником ДТП на трассе Н-24 «Благовещенск-Николаев», выехал на встречную полосу движения из-за того, что объезжал яму. Патрульные неоднократно выписывали предписание балансодержателю о том, чтобы устранить ее, поскольку из-за нее неоднократно случались аварии, но ее игнорировали.

Также ранее сообщалось, как 6 января в Николаевской области в Вознесенском районе на трассе Н-24 «Николаев-Благовещенское» произошло дорожно-транспортное происшествие при участии автомобиля «BMW», в результате которого погиб водитель авто.