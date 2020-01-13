Украинские спасатели показали видео работы на месте сбитого самолета МАУ в Иране

На месте катастрофы украинского боинга в Тегеране наши спасатели провели работы по исследованию обломков самолета, часть из них возвращается в Украину.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

«Поисковой группой проводились работы по исследованию обломков самолета на открытой площадке. Обломки освобождались от грязи и складывались по рядам. Отдельно осуществлялась сортировка и складирование багажа и личных вещей, а также обеспечивалось освещение места проведения работ. Кроме того, экспертной группой с привлечением спасателей на открытой площадке проводились работы по воссозданию корпуса самолета из его фрагментов», - говорится в сообщении.

Сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в своем видео показали, что именно делали на месте крушения самолета.

В свою очередь секретарь СНБО сообщил, что часть украинских специалистов, которые работали на месте падения самолета Boeing 737-800NG авиакомпании «Международные авиалинии Украины» рейса PS752 возвращается в Украину из Ирана.

Как известно, в среду рано утром, 8 января, принадлежащий авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ) самолет Boeing 737, перевозивший 167 пассажиров, разбился вскоре после взлета из аэропорта в столице Ирана Тегеране. Позже стало известно, что версия неисправности двигателей, взрыва двигателей, пока не подтвердилась, при этом Канада официально заявила, что Иран сбил ракетой украинский самолет. Позже Иран подтвердил, что самолет был сбит их ракетой.