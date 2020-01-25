ГБР задержало главу общественной организации, который склонял гражданина «решить вопрос» с налоговиками взяткой в $20 тысяч

Следователи территориального управления ГБР, расположенного в Киеве, задержали председателя отраслевой общественной организации во время мошеннического завладения 20 тысячами долларов США и подстрекательство к передаче неправомерной выгоды должностному лицу Государственной фискальной службы.

Об этом сообщили в пресс-центре Государственного бюро расследований.

По предварительной информации, председатель общественной организации с целью завладения средствами путем мошенничества, склонил гражданина к оказанию должностному лицу ГУ ГФС Украины в Черниговской области 20 тысяч долларов США неправомерной выгоды. Взятка якобы предназначалась за влияние на результаты предварительного расследования в пользу заявителя.

24 января «общественного активиста» задержали при передачи денег в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сейчас решается вопрос о сообщении ему подозрения и избрании меры пресечения.

В случае доказательства вины, задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 8 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве по части 3 статьи 190 и части 4 статьи 27 части 3 статьи 369 Уголовного кодекса Украины осуществляет прокуратура Киевской области. Оперативное сопровождение - управление СБУ в Закарпатской области.

Напомним, как в Полтаве ГБР задержало замначальника налоговой милиции за вымогательство у бизнесмена 85 тысяч долларов.

Также напомним, как 23 августа 2016 года задержали тогдашнего первого замглавы ГУ ГФС Николаевщины Романа Подгородинского за систематическое вымогательство и получении взяток. Вместе с ним в тот день задержали и его подельника Александра Никитина. В итоге суд избрал им меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 1 миллион 15 тысяч гривен для Подгородинского и 800 тысяч гривен для Никитина. Подгородинский внес залог и вышел на свободу.

Через время соучастник Подгородинского Александр Никитин пошел на сделку с прокуратурой и относительно него выделили отдельное производство. Позже суд утвердил договор о признании виновности Никитина и наказал его штрафом в 25,5 тысяч гривен – он пообещал сдать подельника.