В ФСБ заявили о задержании в Азовском море судна с украинцами – их обвиняют в браконьерстве

Управление ФСБ России в оккупированном Крыму заявило о задержании в Азовском море судна с четырьмя гражданами Украины на борту.

Об этом сообщает близкое к местным властям издание «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу управления.

«Украинские браконьеры задержаны в западной части Азовского моря. Пограничники обнаружили на браконьерском судне почти 300 экземпляров камбалы-калкана. Задержано маломерное судно с четырьмя гражданами Украины на борту без документов, удостоверяющих их личности. Капитан судна не выполнил законное требование пограничного наряда об остановке и предпринял попытку скрыться», – цитирует СМИ сообщение пресс-службы.

Как отметили в ведомстве, в ходе осмотра плавсредства выявлено незаконное орудие лова – ставная сеть.

«При этом регистрационные документы, в том числе на право добычи водных биологических ресурсов, у задержанных отсутствовали. Маломерное судно и граждане Украины доставлены в порт Керчи для проведения разбирательства», – отметили в ФСБ.

Как известно, 25 марта сотрудники Госпогранслужбы Украины задержали судно «Норд», шедшее под российским флагом. В ходе проверки было установлено, что оно зарегистрировано в Крыму. Судно было арестовано, а в отношении членов экипажа «Норда» были заведены административные дела, против капитана – уголовное.

А 4 мая 2018 года в акватории Черного моря российскими пограничниками было задержано рыболовецкое судно «ЯМК-0041», где находились очаковцы. 9 мая стало известно, что Николаевская облгосадминистрация направила официальные обращения уполномоченной ВР по правам человека Людмиле Денисовой и в министерство иностранных дел Украины в связи с задержанием ФСБ членов экипажа очаковского рыболовецкого судна «ЯМК-0041». В октябре 2018 года моряков российского судна «Норд» обменяли на задержанных в оккупированном Крыму очаковских рыбаков.