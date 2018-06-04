«Николаевводоканал» отреагировал на жалобы горожан и отобрал пробы воды на Лесковой

ГКП «Николаевводоканал» 4 июня отреагировал на обращение жителей улицы Лесковой и отобрал пробы водопроводной воды.

Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

«В 10:00 на пересечении улиц Лесковая и Даля отобрали пробы питьевой воды. Забор проб, опломбирование и распломбирование фиксировалось на видео и фото. Присутствующие составили протокол о заборе проб. Пробы доставлены в Лабораторию питьевой воды ГКП «Николаевводоканал», результаты анализов будут готовы в течение 24 часов, результаты зафиксированы в протоколе, который будет опубликован», - отметили в пресс-службе.