«Николаевводоканал» отреагировал на жалобы горожан и отобрал пробы воды на Лесковой

ГКП «Николаевводоканал» 4 июня отреагировал на обращение жителей улицы Лесковой и отобрал пробы водопроводной воды.
Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.
«В 10:00 на пересечении улиц Лесковая и Даля отобрали пробы питьевой воды. Забор проб, опломбирование и распломбирование фиксировалось на видео и фото. Присутствующие составили протокол о заборе проб. Пробы доставлены в Лабораторию питьевой воды ГКП «Николаевводоканал», результаты анализов будут готовы в течение 24 часов, результаты зафиксированы в протоколе, который будет опубликован», - отметили в пресс-службе.
Как известно, 30 апреля в Николаеве из-за аварии канализационной системы жители домов по улице Лесковая окапывались и обкладывали дома мешками с песком, так как к ним во дворы текли фекалии. Выяснилось, что на полную замену разрушенного участка канализации нужно более 20 миллионов гривен. На данный момент для ремонта аварийного коллектора уже выбрали подрядчика и работы на улице Лесковой начнут 6 июня.