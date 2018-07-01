Николаевские туристы, которые не могут вернуться домой, заблокировали администрацию аэропорта Батуми

В Батуми 1 июля группа николаевцев, которые должны были вылететь в Киев еще сутки назад, заблокировала столы администрации местного аэропорта.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщила жительница Николаева Яна Молодай, которая также принимает участие в этой акции протеста.

Напомним, что группа из 48 николаевцев, среди которых 19 детей, прилетела в Грузию для участия в международном фестивале искусств «Из Грузии с любовью». Обратный рейс в Киев, назначенный на 30 июня, отменили и николаевцы застряли в аэропорту. Перелет обеспечивала компания «Bravo Airways», из-за которой в эти же выходные в Тунисе застряли 300 украинских туристов. После долгого ожидания николаевцы были вынуждены поселиться в отель, при этом у них проблемы с деньгами и питанием. В то же время в аэропорту «Киев» задержали семь рейсов авиакомпании «Bravo», из-за которой николаевцы не могут улететь из Грузии.

В итоге, вечером 1 июля около 30 николаевцев фактически заблокировали работу аэропорта – они спорят с администрацией и не пускают других туристов, которые хотят улететь из Батуми. Также николаевцы кричат «Самолет!».

«УНИАН» пишет, что в авиакомпании «Браво» уверяют, что вечером в Батуми вылетит самолет, который должен забрать группу детей и взрослых из Николаева.