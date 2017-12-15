ДЖКХ приостановил работы по укладке асфальта Дорлидером на улице Пограничной - ждут результаты экспертиз

Департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета заявил, что работы по укладке асфальта компанией «Дорлидер» на участке по улице Пограничной приостановлены до результатов экспертизы.

Об этом ДЖКХ сообщил в группе Contact Center при Николаевском городском совете на Facebook .

Так, выполнение ремонтных работ асфальтобетонного покрытия по улице Пограничная, остановлено предписанием инспектора технического надзора, после отбора кернов, проведения соответствующих исследований и определения уровня водонасыщения.

«Будет принято соответствующее решение относительно дальнейших действий (переукладка асфальтобетона, выставление штрафных санкций, и тому подобное)», – говорится в сообщении.

Также ДКЖХ отметил, что данный вопрос находится на контроле управления технического надзора ДЖКХ, которым будет предоставлена дополнительная информация по нарушенному вопросу, по результатам проведения экспертиз отобранных образцов.

Напомним, что вечером четверга, 14 декабря, компанией «Дорлидер» производился текущий ремонт дорожного покрытия по улице Пограничной от улицы 5-й Слободской до проспекта Богоявленского во время дождя.

Напомним, что 1 декабря, в Николаеве, по улице Пограничная (Чигрина) компания «Дорлидер» в дождь асфальтировала дорогу в районе улицы 5-ая Слободская.

Напомним, ранее николаевцы пожаловались на дорожников, укладывавших асфальт во дворе в минусовую температуру. Кроме того, в Николаеве рабочие в снег укладывали гранитную плитку на съездах с тротуаров. Также ранее сообщалось, что в Николаеве под конец года «кинулись» благоустраивать сквер возле ДК «Молодежный».

Как известно, Департамент ЖКХ Николаевского городского совета обязал подрядчика, который асфальтировал николаевские дворы в дождь, переделать работы.

Также ранее сообщалось о том, что в департаменте ЖКХ Николаевского горсовета пожаловались на частые обращения граждан по поводу укладки асфальта осенью и рассказали, что такие дорожные ремонты можно проводить даже при определенной минусовой температуре и с наличием небольшого количества влаги.