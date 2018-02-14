Для обустройства площадок на дорогах под весовые комплексы в Николаевской ОГА используют «юридические коллизии»

Андрей Максименко и Валентин Гайдаржи Николаевская облгосадминистрация обязалась в течение двух недель доработать и представить депутатам план действий по обустройству площадок под габаритно-весовые комплексы на автодорогах региона.

Об этом шла речь в ходе совместного заседания постоянных депутатских комиссий Николаевского областного совета по вопросам промышленной политики и предпринимательства, энергетики и энергосбережения, транспорта и развития инфраструктуры и по вопросам регионального развития, планирования, бюджета, финансов и инвестиций в среду, 14 февраля, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Напомним, ранее сообщалось о том, что ОГА закупила два передвижных весовых комплекса, кроме того, управление Укртрансбезопасности в Николаевской области получила четыре ГВК и один у них был до этого. При этом в регионе есть только одна площадка, куда эти комплексы можно устанавливать. Начальник управления Укртрансбезопасности в области Сергей Кривошапка признался, что два года подряд выставлял ГВК на дорогах в нарушение постановления Кабинета министров Украины и строительных норм, из-за чего «неплохо пострадал».

Вместе с тем, начальник управления инфраструктуры Николаевской ОГА Андрей Максименко пообещал, что площадки под весовые комплексы в области появятся «ближе к весне» и будет их 12.

- Есть определенная сложность с источником финансирования, не в плане финансового ресурса, в плане видов этих работ. Любая площадка относится к капитальному ремонту. Любой капитальный ремонт подразумевает проектирование, экспертизу. У нас есть определенные предложения, мы их доработаем и в течение двух недель дадим окончательный ответ, как мы будем выполнять обещание, которое публично дал начальник управления инфраструктуры по строительству площадок для ГВК, - сказал на заседании комиссий Валентин Гайдаржи.

В свою очередь присутствующий на заседании Максименко признался, что они намерены использовать существующие «юридические коллизии»:

- Валентин Васильевич правильно говорит: для того, чтобы установить площадку на дорогах государственного значения, необходимо сделать проект капитального строительства. Но есть еще некоторые юридические коллизии, которые мы в данном случае используем: примыкание дорог местного значения к дороге государственного значения…

Исполняющий обязанности главы Николаевского облсовета Иван Кухта сообщил, что согласно информации от и.о. начальника Службы автодорог в Николаевской области Андрея Кристенко только проект обустройства одной площадки под ГВК обойдется более чем в 1 миллион гривен. Однако, Кристенко на комиссии признал, что это была ошибка и он указывал общую стоимость работ.